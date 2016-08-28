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第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
仙桃市地税局
实时监控抓纪律
湖北日报讯 “现在只需要到市局行政管理中心调取相应的视频监控画面，就可以进行作风建设和行政管理检查，不用组建专班，不用实地检查，不仅节省了时间、人力和物力，也避免了因实地暗访而可能引发矛盾的问题。”仙桃市地税局工作人员介绍。
该局建成包含278个全景、全时段、全方位红外监控视频探头的视频监控系统，覆盖市局机关和所有基层单位公共办公区域，并建成行政监控中心，不间断监控各单位动态，全系统政风、行风、作风情况足不出户，一目了然。
通过行政管理监控中心，实时视频监控干部职工的作风纪律，该局干部职工的作风建设由“一抓就紧，不抓就松”转变为“自己抓，自觉抓”，形成了学习扎实、着装规范、劳动纪律严格、工作纪律严明的良好局面，内部行政管理和作风建设得到显著提升。
（路遥）