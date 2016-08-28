图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
仙桃市地税局
实时监控抓纪律
    湖北日报讯 “现在只需要到市局行政管理中心调取相应的视频监控画面，就可以进行作风建设和行政管理检查，不用组建专班，不用实地检查，不仅节省了时间、人力和物力，也避免了因实地暗访而可能引发矛盾的问题。”仙桃市地税局工作人员介绍。
    该局建成包含278个全景、全时段、全方位红外监控视频探头的视频监控系统，覆盖市局机关和所有基层单位公共办公区域，并建成行政监控中心，不间断监控各单位动态，全系统政风、行风、作风情况足不出户，一目了然。
    通过行政管理监控中心，实时视频监控干部职工的作风纪律，该局干部职工的作风建设由“一抓就紧，不抓就松”转变为“自己抓，自觉抓”，形成了学习扎实、着装规范、劳动纪律严格、工作纪律严明的良好局面，内部行政管理和作风建设得到显著提升。
（路遥）


   
　