查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 仙桃市地税局 实时监控抓纪律 湖北日报讯 “现在只需要到市局行政管理中心调取相应的视频监控画面，就可以进行作风建设和行政管理检查，不用组建专班，不用实地检查，不仅节省了时间、人力和物力，也避免了因实地暗访而可能引发矛盾的问题。”仙桃市地税局工作人员介绍。

该局建成包含278个全景、全时段、全方位红外监控视频探头的视频监控系统，覆盖市局机关和所有基层单位公共办公区域，并建成行政监控中心，不间断监控各单位动态，全系统政风、行风、作风情况足不出户，一目了然。

通过行政管理监控中心，实时视频监控干部职工的作风纪律，该局干部职工的作风建设由“一抓就紧，不抓就松”转变为“自己抓，自觉抓”，形成了学习扎实、着装规范、劳动纪律严格、工作纪律严明的良好局面，内部行政管理和作风建设得到显著提升。

（路遥）





