查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 孝感市孝南区地税局 助力企业灾后重建 湖北日报讯 今年的特大洪水，让孝南区东山头工业园区的企业大面积受损，部分企业厂房被淹、材料产品被泡，受灾严重。孝南区地税局积极应对，倾情帮扶，助力企业灾后重建。

对受灾企业的原材料、产品等存货，厂房、设备等固定资产受水泡损毁情况进行核实，方便受灾企业将损失在企业所得税前进行扣除。目前已核实受灾企业23家，认定损失1109万元。

结合企业年度经营情况，对符合房产税、土地使用税困难性减免政策的，入户协助办理报批、备案手续。

开展受灾企业走访慰问，了解企业生产经营中存在的困难，激励企业团结一心，战胜洪灾；与企业一起奔走呼吁，争取社会各界支持。

组织系统干部捐款，为企业修复、重建助一臂之力。目前已捐款204人次，款项总额28000余元已送到受灾企业手上。 （刘剑峰）





