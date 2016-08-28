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第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
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后官湖半马10月开跑
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体育
2016.8.28 星期日
孝感市孝南区地税局
助力企业灾后重建
湖北日报讯 今年的特大洪水，让孝南区东山头工业园区的企业大面积受损，部分企业厂房被淹、材料产品被泡，受灾严重。孝南区地税局积极应对，倾情帮扶，助力企业灾后重建。
对受灾企业的原材料、产品等存货，厂房、设备等固定资产受水泡损毁情况进行核实，方便受灾企业将损失在企业所得税前进行扣除。目前已核实受灾企业23家，认定损失1109万元。
结合企业年度经营情况，对符合房产税、土地使用税困难性减免政策的，入户协助办理报批、备案手续。
开展受灾企业走访慰问，了解企业生产经营中存在的困难，激励企业团结一心，战胜洪灾；与企业一起奔走呼吁，争取社会各界支持。
组织系统干部捐款，为企业修复、重建助一臂之力。目前已捐款204人次，款项总额28000余元已送到受灾企业手上。 （刘剑峰）