图文：我们是血脉相连的一家人图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心强化监督执纪问责助力企业灾后重建实时监控抓纪律多措并举保上线抓好党建不放松强化措施提质效为旅游企业解难题“五送”情暖计生家庭积极开展援疆工作张稀哲希望多创造机会图文：佩莱格里尼接替李铁后官湖半马10月开跑
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 第6版 体育
·图文：我们是血脉相连的一家人
·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心
·强化监督执纪问责
·助力企业灾后重建
·实时监控抓纪律
·多措并举保上线
·抓好党建不放松
·强化措施提质效
·为旅游企业解难题
·“五送”情暖计生家庭
·积极开展援疆工作
·张稀哲希望多创造机会
·图文：佩莱格里尼接替李铁
·后官湖半马10月开跑
湖北日报电子版
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6 体育 2016.8.28 星期日
孝感市孝南区地税局
助力企业灾后重建
    湖北日报讯 今年的特大洪水，让孝南区东山头工业园区的企业大面积受损，部分企业厂房被淹、材料产品被泡，受灾严重。孝南区地税局积极应对，倾情帮扶，助力企业灾后重建。
    对受灾企业的原材料、产品等存货，厂房、设备等固定资产受水泡损毁情况进行核实，方便受灾企业将损失在企业所得税前进行扣除。目前已核实受灾企业23家，认定损失1109万元。
    结合企业年度经营情况，对符合房产税、土地使用税困难性减免政策的，入户协助办理报批、备案手续。
    开展受灾企业走访慰问，了解企业生产经营中存在的困难，激励企业团结一心，战胜洪灾；与企业一起奔走呼吁，争取社会各界支持。
    组织系统干部捐款，为企业修复、重建助一臂之力。目前已捐款204人次，款项总额28000余元已送到受灾企业手上。 （刘剑峰）


   
　