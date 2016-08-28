查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 赤壁市地税局 强化监督执纪问责 湖北日报讯 8月18日，赤壁市地税局党组研究决定，根据《中共湖北省地方税务局党组运用监督执纪第一种形态推进党内关系正常化的暂行办法》规定，运用谈话提醒、会议帮助等方式，对该局上半年工作检查中发现的问题进行整改追责。

此次整改问责包括组织收入质量、纠正“四风”及财务管理、“四项清理”等方面存在的问题共8个。主要方式：一是党组书记对分管领导进行提醒，分管领导与科室负责人进行约谈，支部书记对责任人进行谈话，提醒帮助干部认识问题，明晰责任，严守纪律规矩，促进问题整改到位；二是党组成员分别对挂点的分局进行会议帮助，对存在的问题深入剖析，总结经验教训，提出改进意见，促进问题整改到位；三是充分发扬党内民主，开展批评与自我批评，对错误和问题进行积极、健康的思想斗争，促进固本强基和党内关系正常化。 （周先智）





