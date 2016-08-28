查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 体育 ·图文：我们是血脉相连的一家人 ·图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 ·强化监督执纪问责 ·助力企业灾后重建 ·实时监控抓纪律 ·多措并举保上线 ·抓好党建不放松 ·强化措施提质效 ·为旅游企业解难题 ·“五送”情暖计生家庭 ·积极开展援疆工作 ·张稀哲希望多创造机会 ·图文：佩莱格里尼接替李铁 ·后官湖半马10月开跑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：我们是血脉相连的一家人 · 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢 · 强化监督执纪问责 · 助力企业灾后重建 · 实时监控抓纪律 · 多措并举保上线 · 抓好党建不放松 · 强化措施提质效 · 为旅游企业解难题 · “五送”情暖计生家庭 · 积极开展援疆工作 · 张稀哲希望多创造机会 · 图文：佩莱格里尼接替李铁 · 后官湖半马10月开跑 6 体育 2016.8.28 星期日 降级警报后，武汉卓尔4比0大连一方 图文：在新华路，汉军还有颗勇敢的心 湖北日报讯 图为：主场大胜，汉军冲向看台致谢球迷。（Osports图）



昨晚在中甲联赛第24轮比赛中，坐镇主场的武汉卓尔以4比0大胜来访的大连一方，报了上半程联赛客场0比4不敌对手的一箭之仇，同时结束了联赛四连败的颓势。赛后，汉军主帅费拉拉说：“我要感谢队员们，是他们在这一周的努力付出换来了一场胜利；我也要感谢所有关心卓尔队的人们，是他们的支持，给了我们信心和前进的动力。”

此役过后，武汉队积28分，排名升至联赛第11位，暂时摆脱降级圈。



这一夜值得铭记



谁会想到昔日中甲劲旅，一直为冲超努力的武汉卓尔会在上周末后跌入降级区呢？可事实是汉军“做到”了。在联赛四连败之后，武汉队与青岛中能同积25分，只是因为进球数少的原因排名联赛倒数第二。如何拯救卓尔？特别是在本轮面对志在冲超的大连一方时，谁有办法让卓尔队重新焕发斗志？

赛前，球队全体成员前往一家酒店共进晚餐，这还是费拉拉入主后，队内首次大聚餐。在备战的关键时刻，这样的劳逸结合，让所有人都明白只有团结一心才能完成保级重任。而俱乐部也开出了史无前例的300万主场赢球奖金，目的就是拿下大连一方！

俱乐部和球队在行动，湖北武汉球迷也在行动。本周三，不少球迷来到俱乐部，现场书写了“保卫大武汉”的横幅，如今这条横幅就挂在基地内，时刻刺激队员的斗志。职业联赛以来，除了那次退赛意外，湖北武汉职业足球从未从中甲降级过。危急存亡时刻，球迷选择与球队一起共渡难关。昨晚，新华路体育场也挂起了一条横幅，上面只有四个大字“不离不弃”！而更多球迷则高举着“保卫大武汉”的纸牌，站着看完了比赛。记者在现场与不少球迷聊天时，很多人都说，此前因各种原因他们很久没来新华路了，但这次球队到了生死时刻，他们不能不来！



这一胜来之不易



水到渠成，一切的铺垫到了赛场上，变成了汉军将士们迸发出的巨大动能。从比赛开始那一刻，武汉队就用潮水般地进攻“扑向”对手。赛后对手也感叹，保级重压下的武汉队绝不可小觑。

第12分钟，武汉队前场任意球发到禁区内，一方队球员踢漏，被身后的约翰逊拿球轻松射门得分，武汉队1比0暂时领先。取得梦幻开局，汉军会再度被对手逆转吗？要知道之前两个客场对阵呼和浩特中优和青岛中能时，都是先进球最后被逆转的。

但这一回，费拉拉和他的弟子们没有让广大球迷失望。第23分钟，约翰逊依仗个人能力的突破射门，换来了杨超声的补射，将比分扩大为2比0。惊喜并未终止，第79分钟约翰逊在禁区内来了个梅开二度，第84分钟，姚翰林外围远射破门得分，将比分锁定为4比0！

当场上队员带着大胜的比分凯旋时，汉军替补球员、未进18人名单的球员以及俱乐部工作人员，齐齐地站在休息室门口笑脸相迎，大家击掌庆贺喜不自胜，这久违的幸福感觉，弥漫在整个新华路体育场！ （记者 蔡毅）





