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体育
2016.8.28 星期日
奥运精英代表团抵港访问“洪荒少女”傅园慧感人发言
图文：我们是血脉相连的一家人
湖北日报讯 图为：真性情的傅园慧俘获了香港市民的心。（CFP图）
图为：香港著名歌手谭咏麟微博晒出多张他与一众奥运健儿合照，图为我省奥运冠军刘蕙瑕与谭咏麟（右四）和张明敏（右二）的合影。
里约奥运会内地奥运精英代表团今日下午在港与媒体见面。一众“明星”运动员及教练在会上分享了顽强拼搏、为国争光的中华体育精神。而“全球网红”傅园慧的真情表白“我们和香港是血脉相连的一家人”，让她赢得了更多香港市民的喜爱。
傅园慧：我们是兄弟姐妹
本次访港，“洪荒少女”傅园慧备受香港媒体和市民关注，对此，傅园慧坦言：“这么多香港朋友喜欢我，我觉得很开心。其实我一直都觉得我们都是一家人，我们都血脉相连，我们都是兄弟姐妹，我们没有分你我他。所以真的很谢谢大家。”
一贯真性情的傅园慧又补充说：“香港有好多好吃的好玩的，我对这里有无限的幻想和渴望。一直都很想来，但平时没什么机会。但这次来是跟随中国代表团一起来的，希望能和香港人民有更多的交流，所以没办法‘贪图玩乐’了，我就想，干脆以后自己再来玩吧。”
傅园慧还说，做梦也没想到会受到这么多人的喜爱；而对于里约奥运会期间成为“全球网红”一事，她表示自己当时用上“洪荒之力”一词，是由于比赛中用尽全力，没想到这个词会在网络上走红。
市民：你是我们的骄傲
内地奥运精英代表团今日中午抵港入住香港海景嘉福酒店，得知行程的香港市民早上9点就到酒店等候一睹运动员的风采。不少粉丝拿着自己喜欢的运动员的照片或海报翘首以盼，两边的人行道站得满满当当。酒店外悬挂着“国家的荣耀，我们的骄傲”的旗帜。“中国女排！”“孙杨孙杨！”“林丹林丹！”“傅园慧看这里！”在数百位粉丝热情的呼喊声中，代表团成员走下车陆续穿过人群步入酒店。50多岁的香港市民刘女士抓住记者询问：“‘洪荒之力’来了吗？‘洪荒之力’来了吗？”当得知傅园慧已经走过去时，她满脸写满了遗憾。她告诉记者，代表团中她最喜欢傅园慧，因为她真实、不做作。
市民刘先生的话代表了很多香港人的心声，“我们为运动员得了金牌而高兴、得了铜牌而快乐。就像此次来港的傅园慧虽然拿了铜牌，但她快乐和知足的精神对于国民凝聚力和快乐体育的号召更强。同时我也希望此次代表团可以和香港运动员多交流，让香港也可以多出一些奥运冠军。”（据新华社香港27日电）