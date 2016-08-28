查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 南漳发现红椿群落 湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员黄维军、何劲飞）昨悉，湖北生态工程职业技术学院教授佘远国、汪洋到南漳县开展定位科考，在漳河源省级自然保护区发现了位于湖北最东端的红椿群落。

红椿，别名毛椿或红楝子，为国家二级重点保护野生植物、中国珍贵用材树种之一。其心材呈深红褐色，纹理通直，结构细致，花纹美观，质地坚韧，持久微香，防虫耐腐，承重性强，油漆及胶粘性能良好，是建筑、家具、胶合板、室内装饰优良用材，被誉为“中国桃花心木”,同时也是是优良的园林绿化树种，还具有药用价值。

红椿资源分布调查是该校承担的省科技厅和省林业厅重点科研项目。调查结果表明，红椿种群主要分布在鄂西，南漳是其在湖北最东端的生长地。南漳红椿群落的发现对该树品种开展良种繁育、栽培和变异等提供了重要的科研价值。





