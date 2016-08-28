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南漳发现红椿群落
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综合新闻
2016.8.28 星期日
南漳发现红椿群落
湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员黄维军、何劲飞）昨悉，湖北生态工程职业技术学院教授佘远国、汪洋到南漳县开展定位科考，在漳河源省级自然保护区发现了位于湖北最东端的红椿群落。
红椿，别名毛椿或红楝子，为国家二级重点保护野生植物、中国珍贵用材树种之一。其心材呈深红褐色，纹理通直，结构细致，花纹美观，质地坚韧，持久微香，防虫耐腐，承重性强，油漆及胶粘性能良好，是建筑、家具、胶合板、室内装饰优良用材，被誉为“中国桃花心木”,同时也是是优良的园林绿化树种，还具有药用价值。
红椿资源分布调查是该校承担的省科技厅和省林业厅重点科研项目。调查结果表明，红椿种群主要分布在鄂西，南漳是其在湖北最东端的生长地。南漳红椿群落的发现对该树品种开展良种繁育、栽培和变异等提供了重要的科研价值。