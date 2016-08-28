查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 湖北日报讯 25日晚，2016年艺术生活人文武汉戏曲专场纳凉晚会在武汉东湖高新区豹澥街道上演。来自省戏曲艺术剧院黄梅戏剧团的53位演职人员冒着高温，把传统黄梅戏剧文化艺术的独特魅力演绎得淋漓尽致，得到了广大社区居民的热情欢迎。

（视界网 丁艳红 摄）





