查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 荆楚大地有哪些奇石宝玉 我省出版发行《湖北观赏石》 湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）昨从省国土资源厅获悉，由该厅组织编写的《湖北观赏石》一书已由中国地质大学出版社出版发行。

据该书主编、省国土资源厅副厅长徐振坤介绍，《湖北观赏石》是继《湖北地质遗迹》《湖北地质公园》出版后又一本普及地质学知识的科普读物，共收集不同类型观赏石照片278张，以8个章节约70多万字篇幅，对我省观赏石的分布、类型及产地、特色、价值做了比较全面的阐述，并讲解了观赏石的采集方法、鉴赏和评价标准、收藏保管以及资源保护等知识及政策法规。该书不仅图文并茂，还为每块观赏石配了一首小诗，通过赏物抒情，借物言志，提高读者的赏石兴趣。

据了解，我省观赏石类型多样、资源品质较高。但总体来看，我省观赏石文化和观赏石市场仍停留在初级阶段，形成科学合理采集、科学鉴定、科学收藏、依法有序流转观赏石的理念尚需时日。





