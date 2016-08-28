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·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
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·武汉珠宝展下周开幕
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·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
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我省出版发行《湖北观赏石》
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图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
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南漳发现红椿群落
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综合新闻
2016.8.28 星期日
荆楚大地有哪些奇石宝玉
我省出版发行《湖北观赏石》
湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）昨从省国土资源厅获悉，由该厅组织编写的《湖北观赏石》一书已由中国地质大学出版社出版发行。
据该书主编、省国土资源厅副厅长徐振坤介绍，《湖北观赏石》是继《湖北地质遗迹》《湖北地质公园》出版后又一本普及地质学知识的科普读物，共收集不同类型观赏石照片278张，以8个章节约70多万字篇幅，对我省观赏石的分布、类型及产地、特色、价值做了比较全面的阐述，并讲解了观赏石的采集方法、鉴赏和评价标准、收藏保管以及资源保护等知识及政策法规。该书不仅图文并茂，还为每块观赏石配了一首小诗，通过赏物抒情，借物言志，提高读者的赏石兴趣。
据了解，我省观赏石类型多样、资源品质较高。但总体来看，我省观赏石文化和观赏石市场仍停留在初级阶段，形成科学合理采集、科学鉴定、科学收藏、依法有序流转观赏石的理念尚需时日。