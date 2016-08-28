小作坊如何迎来大市场小蚯蚓带来大效益图文：专用车销量节节攀升大学生成电信诈骗受害重灾区“打开艺术之门”系列演出昨闭幕长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题第三届汉江农博会下月举行武汉珠宝展下周开幕我省出版发行《湖北观赏石》图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区南漳发现红椿群落
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 第4版 综合新闻
·小作坊如何迎来大市场
·小蚯蚓带来大效益
·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
湖北日报电子版
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4 综合新闻 2016.8.28 星期日
荆楚大地有哪些奇石宝玉
我省出版发行《湖北观赏石》
    湖北日报讯 （记者陈岩、通讯员胡志喜）昨从省国土资源厅获悉，由该厅组织编写的《湖北观赏石》一书已由中国地质大学出版社出版发行。
    据该书主编、省国土资源厅副厅长徐振坤介绍，《湖北观赏石》是继《湖北地质遗迹》《湖北地质公园》出版后又一本普及地质学知识的科普读物，共收集不同类型观赏石照片278张，以8个章节约70多万字篇幅，对我省观赏石的分布、类型及产地、特色、价值做了比较全面的阐述，并讲解了观赏石的采集方法、鉴赏和评价标准、收藏保管以及资源保护等知识及政策法规。该书不仅图文并茂，还为每块观赏石配了一首小诗，通过赏物抒情，借物言志，提高读者的赏石兴趣。
    据了解，我省观赏石类型多样、资源品质较高。但总体来看，我省观赏石文化和观赏石市场仍停留在初级阶段，形成科学合理采集、科学鉴定、科学收藏、依法有序流转观赏石的理念尚需时日。


   
　