查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 武汉珠宝展下周开幕 湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员罗红得）昨悉，9月2日至5日，第3届中国（武汉）国际珠宝玉石展览将在武汉国际会展中心举行。此次展会展览面积超过10000平方米，设有400个国际标准展位。展品范围将涉及翡翠、和田玉等玉石类，钻石、水晶等彩宝类，珍珠、珊瑚、黄金等珠宝类。韩国展团、台湾展团、香港展团等国内外7大展团，及400余家企业将携万款珠宝玉石参展。





