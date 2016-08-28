小作坊如何迎来大市场小蚯蚓带来大效益图文：专用车销量节节攀升大学生成电信诈骗受害重灾区“打开艺术之门”系列演出昨闭幕长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题第三届汉江农博会下月举行武汉珠宝展下周开幕我省出版发行《湖北观赏石》图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区南漳发现红椿群落
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 第4版 综合新闻
·小作坊如何迎来大市场
·小蚯蚓带来大效益
·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
湖北日报电子版
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4 综合新闻 2016.8.28 星期日
武汉珠宝展下周开幕
    湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员罗红得）昨悉，9月2日至5日，第3届中国（武汉）国际珠宝玉石展览将在武汉国际会展中心举行。此次展会展览面积超过10000平方米，设有400个国际标准展位。展品范围将涉及翡翠、和田玉等玉石类，钻石、水晶等彩宝类，珍珠、珊瑚、黄金等珠宝类。韩国展团、台湾展团、香港展团等国内外7大展团，及400余家企业将携万款珠宝玉石参展。


   
　