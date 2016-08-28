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第4版 综合新闻
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·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
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武汉珠宝展下周开幕
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图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
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南漳发现红椿群落
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综合新闻
2016.8.28 星期日
武汉珠宝展下周开幕
湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员罗红得）昨悉，9月2日至5日，第3届中国（武汉）国际珠宝玉石展览将在武汉国际会展中心举行。此次展会展览面积超过10000平方米，设有400个国际标准展位。展品范围将涉及翡翠、和田玉等玉石类，钻石、水晶等彩宝类，珍珠、珊瑚、黄金等珠宝类。韩国展团、台湾展团、香港展团等国内外7大展团，及400余家企业将携万款珠宝玉石参展。