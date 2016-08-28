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两大文化旅游节共有6大活动,包括开幕式文艺活动、经贸洽谈会、余秀华诗友会、长寿论坛暨特色农产品展示会，以及紫薇花海帐篷音乐节、花卉盆景展等。

钟祥现有百岁以上老人109人，90岁以上老人3123人，被联合国授予“世界长寿之乡”。钟祥也是紫薇之乡，紫薇被称为长寿树，钟祥有华中地区最大的紫薇花主题公园——万紫千红植物园，以及长达106公里的紫薇花景观带，栽植紫薇1.02万亩、300多万株。

长寿论坛围绕长寿与生态、长寿现象到长寿红利，旅游产业与文化创意等方面，就新时期健康与生态、长寿资源的开发利用，突破性发展旅游产业等问题进行辅导。

长期跟踪研究钟祥长寿现象的中科院地理与资源研究所研究员王五一，作了“钟祥长寿的环境基础”主题发言。他认为，良好的生态环境是钟祥人长寿的根本原因，饮用水呈天然弱碱性，土壤中钙、镁、钼、钠元素含量高于全省土壤元素背景值。

优美的自然环境和长寿元素，成为钟祥招商引资的一大名片，吸引海内外大量客商。活动期间，钟祥市举办经贸洽谈会，集中签约项目58个，总投资242亿元。





