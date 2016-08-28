小作坊如何迎来大市场小蚯蚓带来大效益图文：专用车销量节节攀升大学生成电信诈骗受害重灾区“打开艺术之门”系列演出昨闭幕长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题第三届汉江农博会下月举行武汉珠宝展下周开幕我省出版发行《湖北观赏石》图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区南漳发现红椿群落
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 第4版 综合新闻
·小作坊如何迎来大市场
·小蚯蚓带来大效益
·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
湖北日报电子版
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4 综合新闻 2016.8.28 星期日
“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
节目数量为历年之最
    湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员赵莹）大森林里，蝶飞燕舞，鸟语花香，一群小伙伴们展开了一场乒乓球友谊赛。昨晚，琴台大剧院上演“打开艺术之门”暑期系列闭幕式演出，江苏省演艺集团带来的杖头木偶剧，给小朋友们带来阵阵笑声。
    本届“打开艺术之门”节目数量为历来之最，诸多国内外一流的艺术团体都纷纷加入，近两个月里，上演了50场不同类型演出，举办了5期艺术沙龙课堂，今年还特别策划了艺术主题活动“我和琴台有个约会”，都得到热情参与。其中，有深受孩子喜爱的传统剧目如《灰姑娘》《白雪公主》，世界少儿芭蕾排名第一的圣彼得堡儿童芭蕾舞团、德国著名奥格斯堡大教堂童声合唱团的经典佳作，更有中外地方特色剧目如木偶剧《中国木偶神韵》、儿童现代舞剧《蝉和蚂蚁》。观众王先生带着孩子观看了闭幕式演出，“和孩子一起欣赏儿童剧，已成为每年暑期快乐的亲子活动，感觉非常充实和有意义。”
    琴台大剧院相关负责人介绍，“打开艺术之门”已连续举办8年，明年暑假仍会与观众们快乐相约。


   
　