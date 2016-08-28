查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 节目数量为历年之最 湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员赵莹）大森林里，蝶飞燕舞，鸟语花香，一群小伙伴们展开了一场乒乓球友谊赛。昨晚，琴台大剧院上演“打开艺术之门”暑期系列闭幕式演出，江苏省演艺集团带来的杖头木偶剧，给小朋友们带来阵阵笑声。

本届“打开艺术之门”节目数量为历来之最，诸多国内外一流的艺术团体都纷纷加入，近两个月里，上演了50场不同类型演出，举办了5期艺术沙龙课堂，今年还特别策划了艺术主题活动“我和琴台有个约会”，都得到热情参与。其中，有深受孩子喜爱的传统剧目如《灰姑娘》《白雪公主》，世界少儿芭蕾排名第一的圣彼得堡儿童芭蕾舞团、德国著名奥格斯堡大教堂童声合唱团的经典佳作，更有中外地方特色剧目如木偶剧《中国木偶神韵》、儿童现代舞剧《蝉和蚂蚁》。观众王先生带着孩子观看了闭幕式演出，“和孩子一起欣赏儿童剧，已成为每年暑期快乐的亲子活动，感觉非常充实和有意义。”

琴台大剧院相关负责人介绍，“打开艺术之门”已连续举办8年，明年暑假仍会与观众们快乐相约。





