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图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
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南漳发现红椿群落
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综合新闻
2016.8.28 星期日
“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
节目数量为历年之最
湖北日报讯 （记者龚雪、通讯员赵莹）大森林里，蝶飞燕舞，鸟语花香，一群小伙伴们展开了一场乒乓球友谊赛。昨晚，琴台大剧院上演“打开艺术之门”暑期系列闭幕式演出，江苏省演艺集团带来的杖头木偶剧，给小朋友们带来阵阵笑声。
本届“打开艺术之门”节目数量为历来之最，诸多国内外一流的艺术团体都纷纷加入，近两个月里，上演了50场不同类型演出，举办了5期艺术沙龙课堂，今年还特别策划了艺术主题活动“我和琴台有个约会”，都得到热情参与。其中，有深受孩子喜爱的传统剧目如《灰姑娘》《白雪公主》，世界少儿芭蕾排名第一的圣彼得堡儿童芭蕾舞团、德国著名奥格斯堡大教堂童声合唱团的经典佳作，更有中外地方特色剧目如木偶剧《中国木偶神韵》、儿童现代舞剧《蝉和蚂蚁》。观众王先生带着孩子观看了闭幕式演出，“和孩子一起欣赏儿童剧，已成为每年暑期快乐的亲子活动，感觉非常充实和有意义。”
琴台大剧院相关负责人介绍，“打开艺术之门”已连续举办8年，明年暑假仍会与观众们快乐相约。