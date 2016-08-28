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记者调查发现，大学生群体近年来已成电信诈骗受害“重灾区”，要避免“徐玉玉式悲剧”再现，必须多管齐下，综合施策。



大学生群体成电信诈骗受害重灾区



在今年大学新生入学之际，山东地区大学新生遭遇电信诈骗并非孤例。临沂另一位女学生与徐玉玉同一天被骗走准备交学费的6800元。

翻开案卷，近年来各地大学生遭遇类似的电信诈骗案件屡见不鲜，高校学生成为新的受骗群体之一。

去年10月，长沙某高校大四学生小陈欲将一款网络游戏装备出售，登录某交易网站进行交易。不久，小陈就收到了来自“网站客服”的电话。对方在电话中称“游戏装备已被卖出，如提现需交足等额押金”。

沟通过程中，“客服”想方设法骗取了小陈信任，不断要求他开通“保障金服务”、支付“提现费用”。信以为真的小陈通过支付宝三次转账1万余元，之后拨打对方电话显示关机，才意识到上当受骗。

长沙市公安局内保支队调查发现，大学生是电信诈骗受害高发人群，极易遭受以网上兼职、低价网购、中奖通知、低价订票等名义实施的诈骗。

全国多地警方统计显示，大学生群体已成为电信诈骗受害“重灾区”。去年6月，北京市公安局对外通报，2015年前4个月，北京高校日均发生电信诈骗案件2.9起。

重庆渝北警方通过梳理辖区近3年电信诈骗案发现，20岁以下受害人占比12.85％，这个年龄段群体多以学生为主，容易受到虚假网络购物和游戏装备网站引诱。20岁至29岁占比43.73％，这个年龄段群体多以大学生和刚参加工作的年轻人为主，是网络购物的主力军，被骗手段以网络诈骗和电话诈骗居多。



不法分子为何频频盯上大学生？



一些办案者和教育工作者指出，个人信息泄露、容易受到诱惑、社会经验不足和防骗教育缺失，是大学生频频被不法分子盯上的关键原因。

——个人信息泄露。在徐玉玉案中，不法分子打来电话，称有一笔2600元的助学金要发放给她。因前一天曾接到教育部门发放助学金的通知，因此她并未辨别电话真伪。这表明，徐玉玉的个人信息可能已遭泄露。

长沙市公安局刑侦支队民警王博说，大学生接触网络较多，经常在网上注册各种账号，现在网站都要求实名制，注册时需要填写个人姓名、电话号码和身份证号码等，这些个人信息极有可能被网站“内鬼”倒卖谋利。

——容易受到引诱。湖南省刑侦总队重案支队副支队长郭建华说，“高薪兼职”和“中奖通知”是大学生上当最多的两类电信诈骗。不法分子利用部分大学生急于赚钱或积累工作经验的心理，一步步引诱大学生“上钩”。

2014年9月，长沙市岳麓区19岁大学生熊某接到自称“新浪微博客服”的电话，称其在新浪微博中奖6万元，但需要交纳3000元手续费和税款。熊某按照对方要求汇出1.2万元，到账后对方电话立即关机，熊某方才发现被骗。

——社会经验不足和防骗教育缺失。北京大成（济南）律师事务所律师梁珊认为，青年学生涉世不深，社会阅历较浅，安全防范意识相对薄弱，加之又是互联网和手机的重度用户，容易暴露在诈骗高发的环境之中。

北京某高校一位辅导员告诉记者，针对电信诈骗的防骗警示教育，以前高校很少做，尽管近年来逐渐引起重视，但总的来说做得还远远不够。



综合施策守住大学生“钱袋子”安全



近年来，电信诈骗愈演愈烈，涉及面之广、受害者之众、受损金额之大，触目惊心。专家指出，打击电信诈骗，除了要加大打击力度之外，针对特定受害人群的防骗措施也必须跟上。

——多部门联动齐抓共治。广东中山市公安局刑警支队副支队长古伟民提出，光靠公安机关一家难以有效防范和打击电信诈骗犯罪，必须堵塞银行、电信部门监管漏洞，形成多部门齐抓共管、源头治理格局。

——高校积极开展防骗警示教育。郭建华建议，高校可联合办案机关，开展多种形式的防骗警示教育，向大学生讲解避免个人信息泄露的方法，以及一些发案率较高的电信诈骗类型、特征及避免上当受骗的技巧。

临沂市罗庄区教育体育局学生资助管理中心主任吕文表示，对于新录取的大学生，建议高校通过短信提示防骗，或者寄送录取通知书时附上防骗指南，提醒学生确保信息不外泄，谨记“不听、不信、不转账、不汇款”。

——建立快速止付和账户冻结机制。一些办案者指出，打击治理电信诈骗是项系统工程，尽管国家近年来加大了打击力度，但短期内还难以根治。在受害者遭遇诈骗时，若能快速止付或冻结账户，可以最大程度挽回损失，避免引发悲剧。

记者了解到，本月16日，湖南省打击治理电信网络新型违法犯罪中心（反诈中心）揭牌运行，公安、商业银行、银联公司和通信运营商等部门工作人员合署办公，具备快速止付、冻结账号、封堵诈骗电话等功能。“在受害者遭遇诈骗后，只要及时拨通反诈中心报警电话，就有可能追回损失。”反诈中心一位民警说。

（新华社电）





