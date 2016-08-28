查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 综合新闻 ·小作坊如何迎来大市场 ·小蚯蚓带来大效益 ·图文：专用车销量节节攀升 ·大学生成电信诈骗受害重灾区 ·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕 ·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题 ·第三届汉江农博会下月举行 ·武汉珠宝展下周开幕 ·我省出版发行《湖北观赏石》 ·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 ·南漳发现红椿群落 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 小作坊如何迎来大市场 · 小蚯蚓带来大效益 · 图文：专用车销量节节攀升 · 大学生成电信诈骗受害重灾区 · “打开艺术之门”系列演出昨闭幕 · 长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两 · 第三届汉江农博会下月举行 · 武汉珠宝展下周开幕 · 我省出版发行《湖北观赏石》 · 图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区 · 南漳发现红椿群落 4 综合新闻 2016.8.28 星期日 图文：专用车销量节节攀升 湖北日报讯 25日，位于十堰经济技术开发区的湖北帕菲特工程机械有限公司装配车间，工人正在装配随车起重运输车（即“随车吊”）。该公司主要生产随车吊、清障车、钻机车、车载泵等高附加值专用工程车辆，产品广销全国并出口多个亚非国家。2015年销售额达 1.6亿元。预计2016年全年销售1200余台，产值可达2.6亿元。（记者李溪 视界网 董利勇 潘世新 摄）





