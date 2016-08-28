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第4版 综合新闻
·小作坊如何迎来大市场
·小蚯蚓带来大效益
·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
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大学生成电信诈骗受害重灾区
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“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
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长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两
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武汉珠宝展下周开幕
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我省出版发行《湖北观赏石》
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图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
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南漳发现红椿群落
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综合新闻
2016.8.28 星期日
图文：专用车销量节节攀升
湖北日报讯 25日，位于十堰经济技术开发区的湖北帕菲特工程机械有限公司装配车间，工人正在装配随车起重运输车（即“随车吊”）。该公司主要生产随车吊、清障车、钻机车、车载泵等高附加值专用工程车辆，产品广销全国并出口多个亚非国家。2015年销售额达 1.6亿元。预计2016年全年销售1200余台，产值可达2.6亿元。（记者李溪 视界网 董利勇 潘世新 摄）