小作坊如何迎来大市场小蚯蚓带来大效益图文：专用车销量节节攀升大学生成电信诈骗受害重灾区“打开艺术之门”系列演出昨闭幕长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题第三届汉江农博会下月举行武汉珠宝展下周开幕我省出版发行《湖北观赏石》图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区南漳发现红椿群落
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 第4版 综合新闻
·小作坊如何迎来大市场
·小蚯蚓带来大效益
·图文：专用车销量节节攀升
·大学生成电信诈骗受害重灾区
·“打开艺术之门”系列演出昨闭幕
·长寿和紫薇花成为钟祥文化旅游两大主题
·第三届汉江农博会下月举行
·武汉珠宝展下周开幕
·我省出版发行《湖北观赏石》
·图文：省戏曲艺术剧院送戏进社区
·南漳发现红椿群落
湖北日报电子版
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4 综合新闻 2016.8.28 星期日
图文：专用车销量节节攀升
    湖北日报讯 25日，位于十堰经济技术开发区的湖北帕菲特工程机械有限公司装配车间，工人正在装配随车起重运输车（即“随车吊”）。该公司主要生产随车吊、清障车、钻机车、车载泵等高附加值专用工程车辆，产品广销全国并出口多个亚非国家。2015年销售额达 1.6亿元。预计2016年全年销售1200余台，产值可达2.6亿元。（记者李溪 视界网 董利勇 潘世新 摄）


   
　