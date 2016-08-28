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昨日，襄州区石桥镇竹园村的良友金牛蚯蚓养殖场内，一排排黑色大棚内堆满牛粪。但置身其中，几乎闻不到臭味。轻轻拨开牛粪，只见里面红艳艳的蚯蚓，不停地蠕动乱爬。“20亩蚯蚓，每天就要消耗16吨牛粪。”养殖场的技术员冯云桥介绍，这种蚯蚓叫“日本大平二号”，繁殖力强，最喜欢吃牛粪；被蚯蚓消化过的牛粪，变成了疏松略带黑色的残余物；这些残余物不再是牛粪，而是蚯蚓粪，所以没有臭味。“牛粪里养殖出来的成品蚯蚓，可以做饲料、做添加剂，喂鱼、喂甲鱼、喂鳝鱼、制药等都可以。”冯云桥扳起指头、娓娓道来：市场上卖给钓鱼的，每斤12元至14元；我们这里一斤可以装20杯，每杯装50到60条左右，卖一块钱，生意好得很。

据悉，良友金牛畜牧养殖场内常年存栏肉牛6000头，每天产生湿牛粪几十吨。过去，由于无法实现无害化处理，牛粪遍地堆放，让周边群众苦不堪言。“不利用它，就成了一种污染源；利用好了，就是一种资源。”蚯蚓养殖场总经理杨攀说：引进来的蚯蚓吃牛粪、吃污泥，排出有益的有机肥料和饲料，就是一群不拿工资的“工人”，24小时工作不停。

为让“蚯蚓工人”高效运作，养殖场建起了大棚，铺上了遮阳纱。杨攀介绍说，蚯蚓喜欢阴暗潮湿的环境，生长最适宜的温度在18-25摄氏度之间，超过32度以上停止生长，40度以上或0℃以下死亡；建起大棚后，蚯蚓一年四季都可以生长。

据介绍，这些蚯蚓粪还被石竹园村用做有机肥，桃树、梨树亩产效益可达4万元，农民年纯收入达到了2万块。





