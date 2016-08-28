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立秋过后，正是做豆瓣酱的好时机。昨天一早，枝江市马店街办滕家河三组的甘继永就和员工们开始忙碌起来。他们生产的豆瓣酱声名远扬，吸引来不少省内外的顾客。“我们用的是一种原味制作的传统工艺，在枝江已有几百年的历史。经过多年对比，我发现来自河南的蚕豆，品质好，发酵出来的味道更鲜。再配上枝江本地的红辣椒，辣度正好适中。调味料只有盐，这样能做出原有的香味。”说起豆瓣酱制作，甘继永如数家珍。

来到车间里观察，记者发现豆瓣酱的“出生”环境宽敞、整洁、明亮，员工操作规范到位。小小作坊，居然有几分大企业的“范儿”。

这个作坊的前身是一家国有调味料厂，品牌认知度不高，由于食品安全上不怎么讲究，最终在前几年因销路不好而关门。“做豆瓣酱，要打出品牌，光靠风味是不够的，更需要让人吃得安全放心。食品安全是市场的通行证，跟不上趟就只有落伍。”甘继永说。

当前很多小作坊不愿意实施硬件改造和规范化管理，因而难以达到新《食品安全法》的要求，并取得食品生产许可证。不少地方名优特产只能在当地登记备案，小规模生产，在周边市场销售。“许多小作坊，要么是‘敞篷’车间，要么封闭后黑暗潮湿，卫生环境很不好，自然食品安全难以保证。小作坊难登大雅之堂，很大程度缘于这个短板。”甘继永说。

2014年，甘继永的甘记调味品有限公司正式营业。他除了保留传统工艺外，还对食品安全特别上心，请枝江市食药监局帮助，采取一系列改进措施。

他投入20多万元对生产车间进行改造，地面、排水、通风环境都焕然一新。车间安装了防护栏，便于通风除湿，遮挡蚊虫灰尘。

如今的车间，成为了当地食品安全开放日的参观点之一。“一同为参观点的，还有中蔬公司、小洞天餐饮公司等大型食品餐饮企业。作为小作坊，我感觉很骄傲！”甘继永开心地说。

翻看作坊资料，发现原材料台账、生产流程台账、销售台账等记录都一应俱全。“好脑筋不如烂笔头。如果万一出现了品质波动，就可以凭记录追溯，及时解决。”

每年甘继永都会将产品主动送到宜昌市食药检测中心进行“体检”。今年初，他如愿以偿地获得了食品生产许可证。

甘记作坊是我省众多小作坊转型升级的一个代表。省食药监局相关负责人表示，当前我省正全面开展辖区“三小”（食品生产加工小作坊、食品摊贩和小餐饮）综合整治。主动改造，自觉规范，有效提升食品安全水平，小作坊也能迎来大市场。





