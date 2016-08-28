图文：营收首现负增长 产业结构趋优化图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”7月份工业企业利润增长加快南水北调中线已调水50亿立方米俄大量战机调往南部军区叙利亚危机爆发地达拉亚停战意大利震后救援仍在进行无人驾驶公交车进行公路测试
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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
无人驾驶公交车进行公路测试
    湖北日报讯 从8月中旬开始，法国制造的EZ-10型无人驾驶小型公交车在芬兰首都赫尔辛基展开公路测试。无人驾驶公交车已在多国进行过测试，但由于法律方面的限制，真正的市政路段测试并不多见。测试发现，这款车型对于真实路况十分敏感，泊车、超车、行人都可能对其运行构成干扰。（新华社发）


   
　