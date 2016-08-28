查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化 ·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒” ·7月份工业企业利润增长加快 ·南水北调中线已调水50亿立方米 ·俄大量战机调往南部军区 ·叙利亚危机爆发地达拉亚停战 ·意大利震后救援仍在进行 ·无人驾驶公交车进行公路测试 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：营收首现负增长 产业结构 · 图文：网约车管理：“新瓶应装新 · 7月份工业企业利润增长加快 · 南水北调中线已调水50亿立方米 · 俄大量战机调往南部军区 · 叙利亚危机爆发地达拉亚停战 · 意大利震后救援仍在进行 · 无人驾驶公交车进行公路测试 3 时事 2016.8.28 星期日 无人驾驶公交车进行公路测试 湖北日报讯 从8月中旬开始，法国制造的EZ-10型无人驾驶小型公交车在芬兰首都赫尔辛基展开公路测试。无人驾驶公交车已在多国进行过测试，但由于法律方面的限制，真正的市政路段测试并不多见。测试发现，这款车型对于真实路况十分敏感，泊车、超车、行人都可能对其运行构成干扰。（新华社发）





