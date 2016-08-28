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第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
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图文：营收首现负增长 产业结构
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图文：网约车管理：“新瓶应装新
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7月份工业企业利润增长加快
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南水北调中线已调水50亿立方米
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俄大量战机调往南部军区
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叙利亚危机爆发地达拉亚停战
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意大利震后救援仍在进行
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无人驾驶公交车进行公路测试
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时事
2016.8.28 星期日
无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报讯 从8月中旬开始，法国制造的EZ-10型无人驾驶小型公交车在芬兰首都赫尔辛基展开公路测试。无人驾驶公交车已在多国进行过测试，但由于法律方面的限制，真正的市政路段测试并不多见。测试发现，这款车型对于真实路况十分敏感，泊车、超车、行人都可能对其运行构成干扰。（新华社发）