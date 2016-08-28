查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化 ·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒” ·7月份工业企业利润增长加快 ·南水北调中线已调水50亿立方米 ·俄大量战机调往南部军区 ·叙利亚危机爆发地达拉亚停战 ·意大利震后救援仍在进行 ·无人驾驶公交车进行公路测试 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：营收首现负增长 产业结构 · 图文：网约车管理：“新瓶应装新 · 7月份工业企业利润增长加快 · 南水北调中线已调水50亿立方米 · 俄大量战机调往南部军区 · 叙利亚危机爆发地达拉亚停战 · 意大利震后救援仍在进行 · 无人驾驶公交车进行公路测试 3 时事 2016.8.28 星期日 遇难人数升至281人 意大利震后救援仍在进行 湖北日报讯 据新华社电 截至当地时间26日晚间，意大利中部地震造成的死亡人数已升至281人。

目前搜救人员已在震区废墟中救出238人，在临时安置点安置2100人。意大利民防局表示，在受灾最为严重的阿马特里切仍有15人失踪。尽管已临近地震“救援黄金72小时”最后时限，救援工作仍在紧张进行。

意大利总理伦齐当天宣布8月27日为全国哀悼日，公共场所降半旗。他表示将积极组织受灾地区重建工作，让重建后的城镇既安全又保留传统。

另据安莎社报道，意大利政府宣布将增加赈灾资金。欧盟也宣布将拨款支持意大利灾后重建。





