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第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
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图文：营收首现负增长 产业结构
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图文：网约车管理：“新瓶应装新
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7月份工业企业利润增长加快
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南水北调中线已调水50亿立方米
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俄大量战机调往南部军区
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叙利亚危机爆发地达拉亚停战
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意大利震后救援仍在进行
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无人驾驶公交车进行公路测试
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时事
2016.8.28 星期日
遇难人数升至281人
意大利震后救援仍在进行
湖北日报讯 据新华社电 截至当地时间26日晚间，意大利中部地震造成的死亡人数已升至281人。
目前搜救人员已在震区废墟中救出238人，在临时安置点安置2100人。意大利民防局表示，在受灾最为严重的阿马特里切仍有15人失踪。尽管已临近地震“救援黄金72小时”最后时限，救援工作仍在紧张进行。
意大利总理伦齐当天宣布8月27日为全国哀悼日，公共场所降半旗。他表示将积极组织受灾地区重建工作，让重建后的城镇既安全又保留传统。
另据安莎社报道，意大利政府宣布将增加赈灾资金。欧盟也宣布将拨款支持意大利灾后重建。