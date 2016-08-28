图文：营收首现负增长 产业结构趋优化图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”7月份工业企业利润增长加快南水北调中线已调水50亿立方米俄大量战机调往南部军区叙利亚危机爆发地达拉亚停战意大利震后救援仍在进行无人驾驶公交车进行公路测试
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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
遇难人数升至281人
意大利震后救援仍在进行
    湖北日报讯 据新华社电 截至当地时间26日晚间，意大利中部地震造成的死亡人数已升至281人。
    目前搜救人员已在震区废墟中救出238人，在临时安置点安置2100人。意大利民防局表示，在受灾最为严重的阿马特里切仍有15人失踪。尽管已临近地震“救援黄金72小时”最后时限，救援工作仍在紧张进行。
    意大利总理伦齐当天宣布8月27日为全国哀悼日，公共场所降半旗。他表示将积极组织受灾地区重建工作，让重建后的城镇既安全又保留传统。
    另据安莎社报道，意大利政府宣布将增加赈灾资金。欧盟也宣布将拨款支持意大利灾后重建。


   
　