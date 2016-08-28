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据叙政府军指挥官介绍，一部分武装分子承诺放下武器，可以重新回归正常生活。不愿投降的武装分子则可以携带部分武器前往反政府武装控制区。该政策已经成为叙政府扩大控制范围的主要手段之一。

达拉亚距离大马士革仅8公里，且紧邻政府军迈宰军用机场，其战略地位的重要性不言而喻。自叙利亚危机爆发之初达拉亚就被反对派及恐怖组织占领，并与叙政府军僵持不下。此后5年多的时间一直处于冲突及被围困的状态，人口从2007年的25.5万人骤降至现在的大约5000人。

一位不愿透露姓名的政府军军官告诉新华社记者，由于反政府武装扎根已久，在地下挖了“蜘蛛网般”四通八达的地道，而且地面建筑密集，政府军素来仰仗的战机和坦克在这里难以发挥作用。如果贸然发动巷战，必会使本就兵源紧张的政府军蒙受更大的人员损失。

2014年后，在俄罗斯、伊朗等国支持下，叙利亚政府军开始在战场上扭转颓势。政府军对达拉亚形成包围之势，运入城中的食物、燃料和药品受到严格控制。直到今年6月，这座“围城”才迎来了近5年来首批人道主义援助物资。

这位军官说，收复达拉亚后，政府军进一步扩大了大马士革周边的“安全地带”，反政府武装的“脊梁”已被切断。

然而，也有观察人士指出，从达拉亚撤出的数百名武装人员前往伊德利卜后，叙利亚北部尤其是当下各派争夺最为激烈的阿勒颇地区战局或将更趋白热化。





