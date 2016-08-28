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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
继续突击战备检查
俄大量战机调往南部军区
    湖北日报讯 据新华社电 俄罗斯中央军区和西部军区26日发布消息说，作为突击战备检查的一部分，大量战机当天被调往南部军区。
    俄中央军区新闻局发布消息说，该军区的米格-31战机和苏-24轰炸机当天布防到南部军区。此外，驻扎在奥伦堡州的摩托化步兵部队和炮兵部队也将换防到南部军区。
    俄西部军区新闻局发布消息说，该军区的米格-29SMT战机、苏-34战机和米格-31战机当天换防到南部军区，其中苏-34战机换防到克里米亚。
    俄国防部25日开始对俄武装力量实施突击战备检查，范围覆盖俄南部军区、西部军区、中央军区和北海舰队，空天军总司令部、空降兵司令部也参与相关演练。相关军区和部队已进入全面战备状态。此次战备检查将持续至本月31日。
    近年来，北约在欧洲尤其是俄边境附近地带不断增加兵力部署，这种局面令俄担忧。作为应对，俄军多次举行大规模突击战备检查和作战演练，以提高军人素养和军事管理机关的战备水平。


   
　