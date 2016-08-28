查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化 ·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒” ·7月份工业企业利润增长加快 ·南水北调中线已调水50亿立方米 ·俄大量战机调往南部军区 ·叙利亚危机爆发地达拉亚停战 ·意大利震后救援仍在进行 ·无人驾驶公交车进行公路测试 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：营收首现负增长 产业结构 · 图文：网约车管理：“新瓶应装新 · 7月份工业企业利润增长加快 · 南水北调中线已调水50亿立方米 · 俄大量战机调往南部军区 · 叙利亚危机爆发地达拉亚停战 · 意大利震后救援仍在进行 · 无人驾驶公交车进行公路测试 3 时事 2016.8.28 星期日 继续突击战备检查 俄大量战机调往南部军区 湖北日报讯 据新华社电 俄罗斯中央军区和西部军区26日发布消息说，作为突击战备检查的一部分，大量战机当天被调往南部军区。

俄中央军区新闻局发布消息说，该军区的米格-31战机和苏-24轰炸机当天布防到南部军区。此外，驻扎在奥伦堡州的摩托化步兵部队和炮兵部队也将换防到南部军区。

俄西部军区新闻局发布消息说，该军区的米格-29SMT战机、苏-34战机和米格-31战机当天换防到南部军区，其中苏-34战机换防到克里米亚。

俄国防部25日开始对俄武装力量实施突击战备检查，范围覆盖俄南部军区、西部军区、中央军区和北海舰队，空天军总司令部、空降兵司令部也参与相关演练。相关军区和部队已进入全面战备状态。此次战备检查将持续至本月31日。

近年来，北约在欧洲尤其是俄边境附近地带不断增加兵力部署，这种局面令俄担忧。作为应对，俄军多次举行大规模突击战备检查和作战演练，以提高军人素养和军事管理机关的战备水平。





