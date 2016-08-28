图文：营收首现负增长 产业结构趋优化图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”7月份工业企业利润增长加快南水北调中线已调水50亿立方米俄大量战机调往南部军区叙利亚危机爆发地达拉亚停战意大利震后救援仍在进行无人驾驶公交车进行公路测试
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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
南水北调中线已调水50亿立方米
4000多万居民受益
    湖北日报讯 据新华社电 记者从南水北调中线建设管理局了解到，从2014年12月南水北调中线工程正式通水以来，已累计输水50亿立方米，惠及河南、河北、北京、天津四省市的4000多万居民，水质保持稳定达标。
    据统计，截至目前南水北调中线工程已累计向京津冀豫调水50亿立方米，扣除沿途蒸发等损耗，四省市分水47.56亿立方米。其中，河南省分水量最多，达17.91亿立方米，北京市分水15.82亿立方米，天津市10.09亿立方米，河北省3.74亿立方米。四省市累计共有超过4000万居民喝上了丹江水。南水北调供水明显改善了沿线居民的用水水质，沿线城市地下水环境和城市河湖生态显著优化，社会、经济、生态效益同步凸显。


   
　