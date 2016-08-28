查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化 ·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒” ·7月份工业企业利润增长加快 ·南水北调中线已调水50亿立方米 ·俄大量战机调往南部军区 ·叙利亚危机爆发地达拉亚停战 ·意大利震后救援仍在进行 ·无人驾驶公交车进行公路测试 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：营收首现负增长 产业结构 · 图文：网约车管理：“新瓶应装新 · 7月份工业企业利润增长加快 · 南水北调中线已调水50亿立方米 · 俄大量战机调往南部军区 · 叙利亚危机爆发地达拉亚停战 · 意大利震后救援仍在进行 · 无人驾驶公交车进行公路测试 3 时事 2016.8.28 星期日 南水北调中线已调水50亿立方米 4000多万居民受益 湖北日报讯 据新华社电 记者从南水北调中线建设管理局了解到，从2014年12月南水北调中线工程正式通水以来，已累计输水50亿立方米，惠及河南、河北、北京、天津四省市的4000多万居民，水质保持稳定达标。

据统计，截至目前南水北调中线工程已累计向京津冀豫调水50亿立方米，扣除沿途蒸发等损耗，四省市分水47.56亿立方米。其中，河南省分水量最多，达17.91亿立方米，北京市分水15.82亿立方米，天津市10.09亿立方米，河北省3.74亿立方米。四省市累计共有超过4000万居民喝上了丹江水。南水北调供水明显改善了沿线居民的用水水质，沿线城市地下水环境和城市河湖生态显著优化，社会、经济、生态效益同步凸显。





