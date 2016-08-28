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第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
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图文：营收首现负增长 产业结构
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图文：网约车管理：“新瓶应装新
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7月份工业企业利润增长加快
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南水北调中线已调水50亿立方米
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俄大量战机调往南部军区
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叙利亚危机爆发地达拉亚停战
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意大利震后救援仍在进行
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无人驾驶公交车进行公路测试
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时事
2016.8.28 星期日
南水北调中线已调水50亿立方米
4000多万居民受益
湖北日报讯 据新华社电 记者从南水北调中线建设管理局了解到，从2014年12月南水北调中线工程正式通水以来，已累计输水50亿立方米，惠及河南、河北、北京、天津四省市的4000多万居民，水质保持稳定达标。
据统计，截至目前南水北调中线工程已累计向京津冀豫调水50亿立方米，扣除沿途蒸发等损耗，四省市分水47.56亿立方米。其中，河南省分水量最多，达17.91亿立方米，北京市分水15.82亿立方米，天津市10.09亿立方米，河北省3.74亿立方米。四省市累计共有超过4000万居民喝上了丹江水。南水北调供水明显改善了沿线居民的用水水质，沿线城市地下水环境和城市河湖生态显著优化，社会、经济、生态效益同步凸显。