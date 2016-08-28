图文：营收首现负增长 产业结构趋优化图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”7月份工业企业利润增长加快南水北调中线已调水50亿立方米俄大量战机调往南部军区叙利亚危机爆发地达拉亚停战意大利震后救援仍在进行无人驾驶公交车进行公路测试
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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
同比增长11%
7月份工业企业利润增长加快
    湖北日报讯 据新华社电 国家统计局27日发布数据，7月份，我国规模以上工业企业实现利润总额5230.1亿元，同比增长11%，增速比6月份加快5.9个百分点，为今年以来各月第二高点。
    国家统计局工业司工业效益处处长何平分析说，7月份工业企业利润增长加快主要受到产品销售增长加快，单位成本、单位费用降幅加大，钢铁、有色金属等大宗商品价格反弹，汽车行业利润由降转升以及去年同期基数偏低等因素影响。
    统计显示，1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35235.9亿元，同比增长6.9%。
    何平认为，总体看7月份工业企业效益继续呈现积极变化，利润率同比上升，单位成本同比下降，亏损企业亏损额明显减少，库存压力继续缓解，资产负债率继续降低。


   
　