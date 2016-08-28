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第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒”
·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
·无人驾驶公交车进行公路测试
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图文：营收首现负增长 产业结构
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图文：网约车管理：“新瓶应装新
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7月份工业企业利润增长加快
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南水北调中线已调水50亿立方米
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俄大量战机调往南部军区
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叙利亚危机爆发地达拉亚停战
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意大利震后救援仍在进行
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无人驾驶公交车进行公路测试
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时事
2016.8.28 星期日
同比增长11%
7月份工业企业利润增长加快
湖北日报讯 据新华社电 国家统计局27日发布数据，7月份，我国规模以上工业企业实现利润总额5230.1亿元，同比增长11%，增速比6月份加快5.9个百分点，为今年以来各月第二高点。
国家统计局工业司工业效益处处长何平分析说，7月份工业企业利润增长加快主要受到产品销售增长加快，单位成本、单位费用降幅加大，钢铁、有色金属等大宗商品价格反弹，汽车行业利润由降转升以及去年同期基数偏低等因素影响。
统计显示，1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35235.9亿元，同比增长6.9%。
何平认为，总体看7月份工业企业效益继续呈现积极变化，利润率同比上升，单位成本同比下降，亏损企业亏损额明显减少，库存压力继续缓解，资产负债率继续降低。