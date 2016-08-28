查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 时事 ·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化 ·图文：网约车管理：“新瓶应装新酒” ·7月份工业企业利润增长加快 ·南水北调中线已调水50亿立方米 ·俄大量战机调往南部军区 ·叙利亚危机爆发地达拉亚停战 ·意大利震后救援仍在进行 ·无人驾驶公交车进行公路测试 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：营收首现负增长 产业结构 · 图文：网约车管理：“新瓶应装新 · 7月份工业企业利润增长加快 · 南水北调中线已调水50亿立方米 · 俄大量战机调往南部军区 · 叙利亚危机爆发地达拉亚停战 · 意大利震后救援仍在进行 · 无人驾驶公交车进行公路测试 3 时事 2016.8.28 星期日 同比增长11% 7月份工业企业利润增长加快 湖北日报讯 据新华社电 国家统计局27日发布数据，7月份，我国规模以上工业企业实现利润总额5230.1亿元，同比增长11%，增速比6月份加快5.9个百分点，为今年以来各月第二高点。

国家统计局工业司工业效益处处长何平分析说，7月份工业企业利润增长加快主要受到产品销售增长加快，单位成本、单位费用降幅加大，钢铁、有色金属等大宗商品价格反弹，汽车行业利润由降转升以及去年同期基数偏低等因素影响。

统计显示，1至7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35235.9亿元，同比增长6.9%。

何平认为，总体看7月份工业企业效益继续呈现积极变化，利润率同比上升，单位成本同比下降，亏损企业亏损额明显减少，库存压力继续缓解，资产负债率继续降低。





