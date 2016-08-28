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网约车管理暂行办法公布即将“满月”，但地方细则的制定却步伐缓慢。最近，有些地方公布的网约车管理细则征求意见稿，把网约车“管”成出租车，引发争议。公众担忧，网约车管理会驶上出租车管理的老路。

地方网约车细则制定和出租车改革是牵动数亿百姓神经的民生领域重点改革，如何避免地方网约车管理“新瓶装旧酒”，是摆在各级地方政府面前的新考题。

把网约车“管”成出租车?

交通部等部门联合出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》和国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，出台后叫好声一片。但网约车准入标准、运营数量和价格细则，根据规定则由地方政府决定。

从兰州、济南等地已经披露的地方征求意见版看，虽各有特点，但对网约车数量、运营标准等均设有严格的门槛。

网约车的定位高于巡游车。兰州市城运处负责人表示，网约车无论是车型、质量、配置都要明显优于普通巡游出租车，价格也高于巡游车。济南也将网约车和巡游车作出不同定位，“网约车车辆档次应明显高于当地主流巡游出租汽车，为市民提供高品质差异化出行服务。”

网约车实行数量限制。兰州市城运处负责人表示，兰州市将严格控制网约车发展规模，根据市场需求合理制定网约车投放数量，在准入端对网约车实行合理管控。估算留给网约车的数量仅为3000辆左右。

网约车运营有更严格要求。根据济南征求意见的方案，网约车或被限定在B级车以上，而且要喷上专有标识。

中国政法大学副教授王军认为，一旦地方政府部门对网约车采取严格数量管控和运价管制，网约车就与传统出租车无异，只不过是通过移动互联网预约的出租车而已。

改革“自主权”成利益“保护伞”?

网约车政策地方征求意见版的披露令不少市民、司机和专家学者表示担忧，有人认为这些酝酿中的细则没有体现交通部和国办文件精神以及分享经济的特点。

滴滴公司副总裁王欣表示，兰州、济南征求意见版本细则的有些具体规定与暂行办法相违背。例如，要求网约车进行统一标识、提供出租车发票、与出租车一样6年退出等，这在暂行办法中均找不到相关依据。而限制网约车数量、要求车型和价格必须高于出租车、由政府定价等，与以市场为主导、以人民群众利益为出发点的政策精神不符。

一些地方网约车主还担心网约车数量限制引发“炒牌”和寻租行为。不少市民还对“打车难”会不会恶化提出担忧。一直使用网约车出行的合肥市民陈梦阳说:“一旦要求网约车的价格明显高于出租车，老百姓出行将付出更高成本。”

顶层设计落地如何不打折扣?

为何体现深化改革决心的网约车暂行办法出台后，赢得网民一致叫好，但地方征求意见版细则却让不少网民大呼“改革精神落地变味”?

受访专家认为，关键是要通过地方细则的制定，使网约车和出租车通过技术和管理创新，在公平竞争中提升效率和服务，更好地满足群众的出行需求。如果地方采取行政手段强制实行“错位经营”，并不符合改革精神。

王军认为，对网约车过度管控，不仅不能解决旧业态的老问题，而且还会束缚新业态的发展，地方政府对此必须慎重考虑。

国家发改委城市中心综合交通规划院院长张国华说，城市交通规划要遵循市场规律，什么样的定价最合理，谁能提供出行服务，多少辆车最合适，这些都不宜用行政命令规定，应让各方利益主体在市场中充分博弈，以此达成行业动态平衡。

兰州大学管理学院教授何文盛说，在“互联网+”时代，无论是对出租车，还是对网约车，都应该放开管制，为其发展“松绑”。地方制定网约车实施细则，应该鼓励公平竞争，平衡各方利益，不应为了“求稳”就限制新业态发展。

（据新华社北京27日电）





