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 第3版 时事
·图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
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·7月份工业企业利润增长加快
·南水北调中线已调水50亿立方米
·俄大量战机调往南部军区
·叙利亚危机爆发地达拉亚停战
·意大利震后救援仍在进行
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湖北日报电子版
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3 时事 2016.8.28 星期日
中国企业500强榜单出炉
图文：营收首现负增长 产业结构趋优化
    湖北日报讯 今日关注

    中国企业联合会、中国企业家协会27日在湖南长沙发布的2016中国企业500强榜单显示，2016中国企业500强营业收入总额较上年下降0.07%，为中国企业500强连续发布15年来首次下降。但产业结构趋于优化，新动力与新亮点有所显现。
    数据显示，2016中国企业500强的入围门槛提高至243.46亿元，增幅为7.36亿元，营收总额达59.46万亿元，相当于2015年国内生产总值的87.87%;资产总额达到223.27万亿元，较上年500强资产总额增长12.99%。
    虽然中国企业500强营业收入首现负增长，但榜单中也有诸多新亮点。中国企业500强的重化工特征持续减弱，而现代服务业加快发展。服务业营业收入占比上升至40.53%，制造业营业收入占比下降至39.17%，服务业营业收入占比首次超过制造业。
    研发强度继续提升，研发质量得到改善。2016中国企业500强研发投入同比增长7.4%，研发强度为1.48%，同比提升0.19个百分点。其中，百度、华为、中兴通讯、中国航天科工、阿里巴巴集团的研发强度均超过10%。
    从企业排名看，国家电网以20713.49亿元的营业收入首次排名中国企业500强榜首。中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国建筑、农业银行、中国银行、中国平安、中国移动分列第二至第十位。

    创新才能赢

    2016年，中国企业500强的营业收入出现历史首次下降，这倒逼着企业必须求新求变，过去那种粗放增长之路完全走不通了。
    2016年中国500强企业发展报告显示，500强企业正从规模扩张型向创新发展型转变。透过专利数尤其是发明专利数这个指标的增长，可以看出中国企业越来越重视自主研发和创新。同时，新兴产业和服务业总体快速增长，金融、互联网、IT、新能源、现代农业等新兴产业的企业发展势头良好，产业结构分布正在悄然变化。
    创新，已然成为当今社会的流行话语，但也要防止创新“知道、说到、没做到”。一个大企业，围绕既有利益的发展惯性非常大，创新非得拿出“自我革命”的精神不可，否则很容易打着创新的旗号走老路。此外，创新有阵痛，失败乃常事，企业家们还需坚持初心、保持定力。
    当前，中国的经济体量位居世界第二，一批具有全球竞争力的企业已在国际舞台上崭露头角。中国企业中的翘楚们，还需“大树”不断发“新枝”，让创新成为强者本色，方能肩负起国家创新驱动发展的时代重任。

    新兴产业逢“春天”传统产业正“秋寒”

    2016中国企业500强报告，折射出经济和企业发展水平的变化:企业盈利能力分化加剧，新兴产业及服务业迎来快速增长，传统产业面临大挑战。

    亮点呈现“新”特征

    2016中国企业500强报告呈现出诸多亮点，在当前经济下行压力下，金融、互联网、IT、新能源等新兴产业的企业发展势头良好，大企业产业结构分布正在悄然发生变化。
    报告显示，2016中国500强中有服务业企业157家，比上年增加6家;制造业企业261家，比上年减少5家。服务业营业收入占比首次超过制造业。
    超千亿元大企业群体继续扩容，12家企业新晋千亿级企业。表现最抢眼的是泰康人寿、中国太平保险集团、太平人寿3家保险公司和腾讯控股、阿里巴巴2家互联网公司，5家公司的营业收入和净利润均大幅增加。“新”特征还表现在大量创新型企业研发投入不断提升，并在各自领域独领风骚。
    数据显示，2016中国企业500强研发投入同比增长7.4%，研发强度为1.48%，同比提升0.19个百分点。

    榜单显示调结构之重

    报告显示，2016中国企业500强营业收入总额达59.46万亿元，较上年500强营收总额下降0.07%。
    0.07%的背后是营业收入出现负增长的企业数量大幅增加，在一定程度上拖累了榜单整体表现。2016中国企业500强中，营业收入负增长的有155家，比上年增加61家，主要集中在煤炭、钢铁、化工、石油石化等行业领域，具有典型的重化工特征。
    2016中国企业500强中亏损企业有72家，比上年增加15家，亏损额为1478.14亿元。亏损企业主要集中在重化工领域。“中国企业500强亏损面和亏损额持续上升，反映了中国大企业当前面临着严峻的调结构和脱困问题。”中国企业联合会会长王忠禹说，中国企业500强里，钢铁、有色、煤炭、石油石化等重化工行业企业占有突出地位，这些行业都出现了严重的产能过剩、产品价格大幅下跌以及全行业性亏损现象。

    修炼内功强健“体格”

    整体上看，中国500强依然是传统产业虚胖，而新兴产业尚不强壮，中国大企业亟待强健“体格”。
    大企业要在经济阵痛中修练内功、化危为机。王忠禹表示，中国大企业传统产业比重较大，是全面落实“三去一降一补”的主体，是推进供给侧结构性改革的主战场。如何处理好亏损和企业发展的关系，是个大挑战，大企业要在阵痛中实现脱胎换骨。
    大企业要将创新作为安身之本和责任担当。杭州娃哈哈集团有限公司董事长宗庆后说，创新是企业的灵魂，大企业应当承担起创新发展和转型升级的主力军责任。
    大企业要加快“走出去”打造全球价值链。中国中车董事长崔殿国表示，“走出去”的战略机遇期已经到来，中国企业应以更加积极主动的姿态走向世界，加速推进价值链相关企业、群体共同发展。
本栏稿件均据新华社27日电


 
　