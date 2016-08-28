城与人的对话图文：水退人不退为穷亲搭起“脱贫大棚”孝昌提速扶贫造血“光动力”巴东谭家湾光伏项目并网发电联合过党日 携手忙重建湖北3人上榜第十届海峡两岸媒体荆楚行启动微信群转发淫秽图片受严处图文：易地搬迁 新居建成了
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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
·图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
图文：易地搬迁 新居建成了
    湖北日报讯 25日，十堰市张湾区黄龙镇朱庄村，一栋新建的安置房已临近收尾，10户村民下个月即可搬入新居。根据该镇今年易地扶贫搬迁计划，350户贫困户年内将入住新房。 （记者 李溪 视界网 陈斌 孔令锐 摄）


   
　