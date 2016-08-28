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第2版 时政要闻
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图文：易地搬迁 新居建成了
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时政要闻
2016.8.28 星期日
图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报讯 25日，十堰市张湾区黄龙镇朱庄村，一栋新建的安置房已临近收尾，10户村民下个月即可搬入新居。根据该镇今年易地扶贫搬迁计划，350户贫困户年内将入住新房。 （记者 李溪 视界网 陈斌 孔令锐 摄）