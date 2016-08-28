查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 英山一干部 微信群转发淫秽图片受严处 湖北日报讯 （记者杨宏斌、熊星星、通讯员黄纪宣）英山一干部竟在党政工作微信群转发淫秽图片。26日，县纪委对该案快查快结，在问题发生18小时内即对当事人给予严厉处分。

25日晚21点4分，英山县某单位工作人员小张（化名）按惯例把当日该单位的重要活动编辑成图片新闻，正当他准备发到该县党政机关微信工作群“微政英山”时候，手机微信“滴”的一声，从“微政英山”工作群弹出一张淫秽图片，一看发布者，原来是该县孔家坊乡政府副主任科员程某。

网络不是法外之地。党政机关微信工作群是展示、交流、沟通、讨论工作的平台，属于“公共场所”，党员领导干部是公众人物，一言一行都代表着党和政府的形象。在微信群转发淫秽图片，既破坏了网络环境，危害他人身心健康，又违反了工作纪律、生活纪律，损害了党和政府形象，造成不良影响，必然要受到党纪处理。随即，当地纪委迅速介入了调查。

经查，当晚，该县孔家坊乡政府副主任科员程某，将其在其他微信群里看到的淫秽图片转发给孔家坊乡个体老板汪某某时，不慎转发至“微政英山”工作群。

据悉，“微政英山”微信群里共有该县500余名党政干部。程某的行为客观上造成了传播淫秽图片的错误事实，对此，该县纪委给予程某党内严重警告、行政降级处分，并进行通报曝光。





