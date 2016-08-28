城与人的对话图文：水退人不退为穷亲搭起“脱贫大棚”孝昌提速扶贫造血“光动力”巴东谭家湾光伏项目并网发电联合过党日 携手忙重建湖北3人上榜第十届海峡两岸媒体荆楚行启动微信群转发淫秽图片受严处图文：易地搬迁 新居建成了
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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
·图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
    湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员韩江波、实习生黄敏）26日上午，第十届海峡两岸媒体荆楚行在武汉启动。来自中央人民广播电台、台湾联合报、中华日报、台湾商报、台湾FM106、台湾TVBS电视台等数十家两岸媒体的20多位记者参与此次活动。
    根据行程安排，他们将先后到辛亥革命纪念馆、武昌首义起义门、中山舰纪念馆、炎帝故里文化园、张自忠纪念馆、襄阳古隆中和武当山等地参观采访。
    据了解，截至今年6月，国台办共批准设立了49家海峡两岸交流基地，湖北有4家，分别是武当山、辛亥首义遗址遗迹、炎帝故里文化园和秭归屈原故里文化园。
    省台办副主任涂阳斌表示，本次活动的主题是“借你慧眼看基地”，希望台湾媒体人到交流基地和其他地方走一走、看一看，为推动两岸交流交往和和平发展，贡献媒体人的智慧和力量。


   
　