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时政要闻
2016.8.28 星期日
第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员韩江波、实习生黄敏）26日上午，第十届海峡两岸媒体荆楚行在武汉启动。来自中央人民广播电台、台湾联合报、中华日报、台湾商报、台湾FM106、台湾TVBS电视台等数十家两岸媒体的20多位记者参与此次活动。
根据行程安排，他们将先后到辛亥革命纪念馆、武昌首义起义门、中山舰纪念馆、炎帝故里文化园、张自忠纪念馆、襄阳古隆中和武当山等地参观采访。
据了解，截至今年6月，国台办共批准设立了49家海峡两岸交流基地，湖北有4家，分别是武当山、辛亥首义遗址遗迹、炎帝故里文化园和秭归屈原故里文化园。
省台办副主任涂阳斌表示，本次活动的主题是“借你慧眼看基地”，希望台湾媒体人到交流基地和其他地方走一走、看一看，为推动两岸交流交往和和平发展，贡献媒体人的智慧和力量。