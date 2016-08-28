查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 湖北日报讯 （记者陈鹏、通讯员韩江波、实习生黄敏）26日上午，第十届海峡两岸媒体荆楚行在武汉启动。来自中央人民广播电台、台湾联合报、中华日报、台湾商报、台湾FM106、台湾TVBS电视台等数十家两岸媒体的20多位记者参与此次活动。

根据行程安排，他们将先后到辛亥革命纪念馆、武昌首义起义门、中山舰纪念馆、炎帝故里文化园、张自忠纪念馆、襄阳古隆中和武当山等地参观采访。

据了解，截至今年6月，国台办共批准设立了49家海峡两岸交流基地，湖北有4家，分别是武当山、辛亥首义遗址遗迹、炎帝故里文化园和秭归屈原故里文化园。

省台办副主任涂阳斌表示，本次活动的主题是“借你慧眼看基地”，希望台湾媒体人到交流基地和其他地方走一走、看一看，为推动两岸交流交往和和平发展，贡献媒体人的智慧和力量。





