城与人的对话图文：水退人不退为穷亲搭起“脱贫大棚”孝昌提速扶贫造血“光动力”巴东谭家湾光伏项目并网发电联合过党日 携手忙重建湖北3人上榜第十届海峡两岸媒体荆楚行启动微信群转发淫秽图片受严处图文：易地搬迁 新居建成了
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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
·图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
7月“中国好人榜”揭晓
湖北3人上榜
    湖北日报讯 （记者陈会君、实习生周佳玲）昨从省文明办获悉，中央文明办发布的7月“中国好人榜”中，3位湖北好人榜上有名。
    他们是：参加防汛抢险不幸因公殉职的好干部李连；回乡扶贫19年、做大山里致富领路人的退休县官罗官章；智救被绑架女同学、助警方4小时破案的高三女生钱铣。
    从2008年5月开始，中央文明办在全国连续8年开展“我推荐我评议身边好人”活动。截至目前，我省总计115人（组）荣登该榜。


   
　