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第2版 时政要闻
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时政要闻
2016.8.28 星期日
7月“中国好人榜”揭晓
湖北3人上榜
湖北日报讯 （记者陈会君、实习生周佳玲）昨从省文明办获悉，中央文明办发布的7月“中国好人榜”中，3位湖北好人榜上有名。
他们是：参加防汛抢险不幸因公殉职的好干部李连；回乡扶贫19年、做大山里致富领路人的退休县官罗官章；智救被绑架女同学、助警方4小时破案的高三女生钱铣。
从2008年5月开始，中央文明办在全国连续8年开展“我推荐我评议身边好人”活动。截至目前，我省总计115人（组）荣登该榜。