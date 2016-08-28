查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 7月“中国好人榜”揭晓 湖北3人上榜 湖北日报讯 （记者陈会君、实习生周佳玲）昨从省文明办获悉，中央文明办发布的7月“中国好人榜”中，3位湖北好人榜上有名。

他们是：参加防汛抢险不幸因公殉职的好干部李连；回乡扶贫19年、做大山里致富领路人的退休县官罗官章；智救被绑架女同学、助警方4小时破案的高三女生钱铣。

从2008年5月开始，中央文明办在全国连续8年开展“我推荐我评议身边好人”活动。截至目前，我省总计115人（组）荣登该榜。





