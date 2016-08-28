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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
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湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
鄂州结对帮扶单位
联合过党日 携手忙重建
    湖北日报讯 记者 王馨 实习生 方焱

    “我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”24日上午9时许，鄂州市鄂城区燕矶镇路牌村生态园响起铮铮誓言。
    重温入党誓词、诵读党章、上党课，鄂州市公共资源交易监督管理局第一支部与路牌村党总支的60余名党员，正在这里开展联合支部主题党日活动。
    路牌村外靠长江，内临花马湖，全村596户共2456人，耕地面积1514亩。洪灾中，村民自种的芝麻、棉花、蔬菜等被淹299亩，部分绝收。村里的主要产业——生态园损失惨重，300亩农作物全部被淹，预估损失480万元，全村还有倒房户18户，另有3户房屋成为危房。
    与路牌村结对的鄂州市公共资源交易监督管理局，迅速组成工作队，进家入户，核实建档，制定恢复重建方案。
    此次主题党日，一项重要议程便是审议村里下阶段的灾后重建、救灾物资分配方案。根据方案，市公共资源交易监督管理局将协调资金13.2万元，用于村民补种、房屋重建和生态园大棚修复、土壤翻耕等。
    最终，方案获全票通过。村民代表胡建军说，恢复重建的措施很细很得力，希望能落实到位。村党总支书记李汉生表示，通过的方案将及时公开，并在下一次支部主题党日上公开实施结果。
    目前，筹措资金购买的补种种子已免费发放到村民手中，危房户中已有2户改造完成，剩下的1户改造将于8月底完工。
    据了解，眼下，鄂州市将灾后重建作为“两学一做”的重要考场，启动“党旗领航·重建家园”行动，实行市区乡村四级包保责任制，193家市直单位结对包保，210个市直工作组深入一线，6万多名党员结对联户，不少一村、不漏一户、不掉一人。
    同时，市、区两级包保单位与结对村基层党支部联合开展支部主题党日，开到受灾村，开到受灾农户家，开到大棚旁，让每个支部动起来，让每名党员受教育。


   
　