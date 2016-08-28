城与人的对话图文：水退人不退为穷亲搭起“脱贫大棚”孝昌提速扶贫造血“光动力”巴东谭家湾光伏项目并网发电联合过党日 携手忙重建湖北3人上榜第十届海峡两岸媒体荆楚行启动微信群转发淫秽图片受严处图文：易地搬迁 新居建成了
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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
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湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
国网投资72亿实施“阳光扶贫”
巴东谭家湾光伏项目并网发电
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员谭海涛）23日，总投资35亿元的巴东县光伏扶贫项目中第一个试点工程并网发电。该工程位于溪丘湾乡谭家湾村，占地面积140亩，总装机容量3兆瓦，总投资2733万元，预估年产值350万元。
    随着试点工程的成功运行，国网公司在巴东投资35.2亿元，装机44万千瓦的项目次第展开。建成后的收益除去运营成本，将按年产值15%至20%投入巴东精准扶贫，可帮助该县14.9万人有长期、稳定、可持续的收入，稳步脱贫。
    据了解，国家电网公司计划用3年时间，在我省巴东县、秭归县、长阳县、神农架林区“三县一区”实施“国网阳光扶贫行动”，计划建设光伏电站90万千瓦，总投资72亿元。


   
　