查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 国网投资72亿实施“阳光扶贫” 巴东谭家湾光伏项目并网发电 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员谭海涛）23日，总投资35亿元的巴东县光伏扶贫项目中第一个试点工程并网发电。该工程位于溪丘湾乡谭家湾村，占地面积140亩，总装机容量3兆瓦，总投资2733万元，预估年产值350万元。

随着试点工程的成功运行，国网公司在巴东投资35.2亿元，装机44万千瓦的项目次第展开。建成后的收益除去运营成本，将按年产值15%至20%投入巴东精准扶贫，可帮助该县14.9万人有长期、稳定、可持续的收入，稳步脱贫。

据了解，国家电网公司计划用3年时间，在我省巴东县、秭归县、长阳县、神农架林区“三县一区”实施“国网阳光扶贫行动”，计划建设光伏电站90万千瓦，总投资72亿元。





