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第2版 时政要闻
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时政要闻
2016.8.28 星期日
国网投资72亿实施“阳光扶贫”
巴东谭家湾光伏项目并网发电
湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员谭海涛）23日，总投资35亿元的巴东县光伏扶贫项目中第一个试点工程并网发电。该工程位于溪丘湾乡谭家湾村，占地面积140亩，总装机容量3兆瓦，总投资2733万元，预估年产值350万元。
随着试点工程的成功运行，国网公司在巴东投资35.2亿元，装机44万千瓦的项目次第展开。建成后的收益除去运营成本，将按年产值15%至20%投入巴东精准扶贫，可帮助该县14.9万人有长期、稳定、可持续的收入，稳步脱贫。
据了解，国家电网公司计划用3年时间，在我省巴东县、秭归县、长阳县、神农架林区“三县一区”实施“国网阳光扶贫行动”，计划建设光伏电站90万千瓦，总投资72亿元。