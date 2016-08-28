城与人的对话图文：水退人不退为穷亲搭起“脱贫大棚”孝昌提速扶贫造血“光动力”巴东谭家湾光伏项目并网发电联合过党日 携手忙重建湖北3人上榜第十届海峡两岸媒体荆楚行启动微信群转发淫秽图片受严处图文：易地搬迁 新居建成了
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
·图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.8.28 星期日
孝昌提速扶贫造血“光动力”
    湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员刘明贤）昨日，孝昌县王店镇周游村村支部书记周仲林冒雨到镇上查询账务信息：“村里建的光伏发电站，上月收益2800元已经到账了。”周仲林说，光伏发电并网运营4个月来，每月为村里创收2500至3000元。
    周游村地处王店镇东北角，是镇里重点贫困村。该村抓住精准扶贫契机，与武汉日新科技公司共建60千瓦的光伏扶贫项目。
    光伏产业扶贫是孝昌20个重点推介的精准扶贫模式之一。该县成立光伏产业扶贫项目建设指挥部，委托中南电力设计院编制《孝昌县光伏产业扶贫规划》。结合实际情况，该县确立了入股分红、百村联建、百户联建、援建、自建五种光伏产业扶贫模式，其中百村联建以政府投资为主，集中连片建设光伏发电站；百户联建以贫困户小额贷款投入为主，政府补贴为辅，坚持“贫困户自愿、乡镇组织、依规建设”的原则稳步推进，贫困户按股分红。
    目前，该县已在王店镇周游村和高岗村、小河镇仙人石村、邹岗镇新冲村、卫店镇大堰村等地分别建成30千瓦至60千瓦不等的光伏扶贫项目。


   
　