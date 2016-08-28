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第2版 时政要闻
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时政要闻
2016.8.28 星期日
孝昌提速扶贫造血“光动力”
湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员刘明贤）昨日，孝昌县王店镇周游村村支部书记周仲林冒雨到镇上查询账务信息：“村里建的光伏发电站，上月收益2800元已经到账了。”周仲林说，光伏发电并网运营4个月来，每月为村里创收2500至3000元。
周游村地处王店镇东北角，是镇里重点贫困村。该村抓住精准扶贫契机，与武汉日新科技公司共建60千瓦的光伏扶贫项目。
光伏产业扶贫是孝昌20个重点推介的精准扶贫模式之一。该县成立光伏产业扶贫项目建设指挥部，委托中南电力设计院编制《孝昌县光伏产业扶贫规划》。结合实际情况，该县确立了入股分红、百村联建、百户联建、援建、自建五种光伏产业扶贫模式，其中百村联建以政府投资为主，集中连片建设光伏发电站；百户联建以贫困户小额贷款投入为主，政府补贴为辅，坚持“贫困户自愿、乡镇组织、依规建设”的原则稳步推进，贫困户按股分红。
目前，该县已在王店镇周游村和高岗村、小河镇仙人石村、邹岗镇新冲村、卫店镇大堰村等地分别建成30千瓦至60千瓦不等的光伏扶贫项目。