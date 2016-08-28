查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 孝昌提速扶贫造血“光动力” 湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员刘明贤）昨日，孝昌县王店镇周游村村支部书记周仲林冒雨到镇上查询账务信息：“村里建的光伏发电站，上月收益2800元已经到账了。”周仲林说，光伏发电并网运营4个月来，每月为村里创收2500至3000元。

周游村地处王店镇东北角，是镇里重点贫困村。该村抓住精准扶贫契机，与武汉日新科技公司共建60千瓦的光伏扶贫项目。

光伏产业扶贫是孝昌20个重点推介的精准扶贫模式之一。该县成立光伏产业扶贫项目建设指挥部，委托中南电力设计院编制《孝昌县光伏产业扶贫规划》。结合实际情况，该县确立了入股分红、百村联建、百户联建、援建、自建五种光伏产业扶贫模式，其中百村联建以政府投资为主，集中连片建设光伏发电站；百户联建以贫困户小额贷款投入为主，政府补贴为辅，坚持“贫困户自愿、乡镇组织、依规建设”的原则稳步推进，贫困户按股分红。

目前，该县已在王店镇周游村和高岗村、小河镇仙人石村、邹岗镇新冲村、卫店镇大堰村等地分别建成30千瓦至60千瓦不等的光伏扶贫项目。





