查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 通城精准扶贫贷款 为穷亲搭起“脱贫大棚” 湖北日报讯 （记者江萌、通讯员潘熙）23日，全省“金融精准扶贫示范村”创建工作现场会在通城县举行。该县石南镇虎岩村三大金融扶贫产业——香菇、藏香猪和艾香鹅引起参观者浓厚兴趣。

村委会附近的空地上，65个培育菌种的黑色大棚已建好。“从平地到大棚建好，我没有花一分钱。”年逾六旬的胡金保因孩子生病欠了近20万元的债，如今他家也有了一片“脱贫大棚”。

虎岩村位于通城县西北部，695户村民中，建档立卡贫困户就达150户360人。该村是交通银行省分行扶贫点，至今年7月，该行已给村里送去扶贫资金35万元，拟发放贷款300万元。另外，通过县扶贫办与通城农商行签订协议，采取小额扶贫贷款，目前该村贷款已达320余万元。

在银行、政府等部门的帮助下，虎岩村引进三大产业：香菇、藏香猪和艾香鹅。目前，投资58万元的香菇产业园已建起，65座大棚中每个棚可容980个菌棒，通过省交行联系，随州一家公司正在帮忙培育菌种，预计10月可投产。

另一个山顶上，9000平方米的猪舍即将完工。建成后，沼气、废渣可作为肥料通过管道送到附近的油茶园。

人行武汉分行负责人表示，“金融精准扶贫示范村”创建要面向贫困户开展“无抵押、免担保、全贴息、三年期”扶贫小额信贷以及创业担保贷款、扶贫贴息贷款，引导新型农业经营主体与建档立卡贫困户建立订单、就业、土地流转和资金入股“四个利益联结机制”，以示范村创建推动湖北金融扶贫见实效。





