查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·微信群转发淫秽图片受严处
·图文：易地搬迁 新居建成了
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合新闻
第5版 : 三农观察
第6版 : 体育
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
城与人的对话
·
图文：水退人不退
·
为穷亲搭起“脱贫大棚”
·
孝昌提速扶贫造血“光动力”
·
巴东谭家湾光伏项目并网发电
·
联合过党日 携手忙重建
·
湖北3人上榜
·
第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
·
微信群转发淫秽图片受严处
·
图文：易地搬迁 新居建成了
2
时政要闻
2016.8.28 星期日
通城精准扶贫贷款
为穷亲搭起“脱贫大棚”
湖北日报讯 （记者江萌、通讯员潘熙）23日，全省“金融精准扶贫示范村”创建工作现场会在通城县举行。该县石南镇虎岩村三大金融扶贫产业——香菇、藏香猪和艾香鹅引起参观者浓厚兴趣。
村委会附近的空地上，65个培育菌种的黑色大棚已建好。“从平地到大棚建好，我没有花一分钱。”年逾六旬的胡金保因孩子生病欠了近20万元的债，如今他家也有了一片“脱贫大棚”。
虎岩村位于通城县西北部，695户村民中，建档立卡贫困户就达150户360人。该村是交通银行省分行扶贫点，至今年7月，该行已给村里送去扶贫资金35万元，拟发放贷款300万元。另外，通过县扶贫办与通城农商行签订协议，采取小额扶贫贷款，目前该村贷款已达320余万元。
在银行、政府等部门的帮助下，虎岩村引进三大产业：香菇、藏香猪和艾香鹅。目前，投资58万元的香菇产业园已建起，65座大棚中每个棚可容980个菌棒，通过省交行联系，随州一家公司正在帮忙培育菌种，预计10月可投产。
另一个山顶上，9000平方米的猪舍即将完工。建成后，沼气、废渣可作为肥料通过管道送到附近的油茶园。
人行武汉分行负责人表示，“金融精准扶贫示范村”创建要面向贫困户开展“无抵押、免担保、全贴息、三年期”扶贫小额信贷以及创业担保贷款、扶贫贴息贷款，引导新型农业经营主体与建档立卡贫困户建立订单、就业、土地流转和资金入股“四个利益联结机制”，以示范村创建推动湖北金融扶贫见实效。