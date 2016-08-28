查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·城与人的对话 ·图文：水退人不退 ·为穷亲搭起“脱贫大棚” ·孝昌提速扶贫造血“光动力” ·巴东谭家湾光伏项目并网发电 ·联合过党日 携手忙重建 ·湖北3人上榜 ·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 ·微信群转发淫秽图片受严处 ·图文：易地搬迁 新居建成了 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 城与人的对话 · 图文：水退人不退 · 为穷亲搭起“脱贫大棚” · 孝昌提速扶贫造血“光动力” · 巴东谭家湾光伏项目并网发电 · 联合过党日 携手忙重建 · 湖北3人上榜 · 第十届海峡两岸媒体荆楚行启动 · 微信群转发淫秽图片受严处 · 图文：易地搬迁 新居建成了 2 时政要闻 2016.8.28 星期日 图文：水退人不退 湖北日报讯 在8月2日全省解除防汛四级响应后，由于龙感湖、太白湖目前仍然超警戒水位，面对“秋风起、湖浪涌”的严峻形势，黄梅县防汛队伍至今仍在严防死守，确保安全度汛。图为26日，孔垄镇防汛队员在龙感湖西隔堤清理退水后的垃圾。 （记者 梅涛 视界网 王政 摄）





