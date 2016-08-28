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 第2版 时政要闻
·城与人的对话
·图文：水退人不退
·为穷亲搭起“脱贫大棚”
·孝昌提速扶贫造血“光动力”
·巴东谭家湾光伏项目并网发电
·联合过党日 携手忙重建
·湖北3人上榜
·第十届海峡两岸媒体荆楚行启动
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·图文：易地搬迁 新居建成了
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.28 星期日
图文：水退人不退
    湖北日报讯 在8月2日全省解除防汛四级响应后，由于龙感湖、太白湖目前仍然超警戒水位，面对“秋风起、湖浪涌”的严峻形势，黄梅县防汛队伍至今仍在严防死守，确保安全度汛。图为26日，孔垄镇防汛队员在龙感湖西隔堤清理退水后的垃圾。 （记者 梅涛 视界网 王政 摄）


   
　