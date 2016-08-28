中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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 第1版 要闻
·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
转型升级需“双手”合力
    湖北日报讯 张茜

    经济下行压力下，不少中小成长型企业因为产品市场竞争力不强、经营成本高企、融资渠道不畅等原因，困难重重，举步维艰。出路在哪？
    枝江14家企业获得与国际国内知名企业合作机会，转型升级迎来曙光。
    得益于“无形之手”指方向。尺有所短，寸有所长，市场是个大竞技场，强者更强，弱者向强，机会在市场中，选择也在市场中。赋予市场主体高度自主，用市场的办法直面困难、解决问题，方为明智之举。“联手”追求放大效应，各自扬长避短，各展神通，1+1何愁不大于2？
    得益于有形之手合理发力。政府帮扶的有形之手，该出手时出手，牵线搭桥、证照服务、融资帮助等等，但有所需，必有所应，应则有力，善莫大焉。


   
　