查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 转型升级需“双手”合力 湖北日报讯 张茜



经济下行压力下，不少中小成长型企业因为产品市场竞争力不强、经营成本高企、融资渠道不畅等原因，困难重重，举步维艰。出路在哪？

枝江14家企业获得与国际国内知名企业合作机会，转型升级迎来曙光。

得益于“无形之手”指方向。尺有所短，寸有所长，市场是个大竞技场，强者更强，弱者向强，机会在市场中，选择也在市场中。赋予市场主体高度自主，用市场的办法直面困难、解决问题，方为明智之举。“联手”追求放大效应，各自扬长避短，各展神通，1+1何愁不大于2？

得益于有形之手合理发力。政府帮扶的有形之手，该出手时出手，牵线搭桥、证照服务、融资帮助等等，但有所需，必有所应，应则有力，善莫大焉。





