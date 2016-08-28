查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 综合新闻
第5版 : 三农观察
第6版 : 体育
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
中国发展论坛在潜江举行
·
大悟挂图作战整改12项环境突出
·
“中国有机谷”电商产业园开园
·
图文：江滩清淤
·
农房变成“活资产”
·
枝江牵手优强企业盘活存量资产
·
鄂州北站建成运营
·
我省涉企收费项目计划再降三成
·
转型升级需“双手”合力
·
首届湖北省（黄石）园博会暨矿博
1
要闻
2016.8.28 星期日
转型升级需“双手”合力
湖北日报讯 张茜
经济下行压力下，不少中小成长型企业因为产品市场竞争力不强、经营成本高企、融资渠道不畅等原因，困难重重，举步维艰。出路在哪？
枝江14家企业获得与国际国内知名企业合作机会，转型升级迎来曙光。
得益于“无形之手”指方向。尺有所短，寸有所长，市场是个大竞技场，强者更强，弱者向强，机会在市场中，选择也在市场中。赋予市场主体高度自主，用市场的办法直面困难、解决问题，方为明智之举。“联手”追求放大效应，各自扬长避短，各展神通，1+1何愁不大于2？
得益于有形之手合理发力。政府帮扶的有形之手，该出手时出手，牵线搭桥、证照服务、融资帮助等等，但有所需，必有所应，应则有力，善莫大焉。