查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 开展新一轮清理规范 我省涉企收费项目计划再降三成 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）26日，湖北物价工作电视电话会议透露，我省在落实去年一次性取消和暂停49项涉企行政收费政策、减轻企业负担46.2亿元的基础上，今年对各类涉企收费开展新一轮清理规范，力争将收费项目整体再减少降低30%左右，具体方案正报省政府审批，预计实施后可减轻企业和社会负担10.3亿元。

目前，省物价局正在全面清理规范强制性垄断性中介服务收费，依附行政、招标、信贷融资等领域的强制性、垄断性中介机构和网络型自然垄断行业企业的不合法、不合理收费项目和标准，年底前完成清查。行政机关、事业单位、金融机构、社会团体、行业协会商会等存在的涉企收费问题，也在重点查处中。

据省物价局介绍，我省在降低企业用电和物流成本上做了大量工作。抓住有利时机3次调整大工业电价，大工业电价水平由全国第8位降到第15位，年减轻企业用电负担13.7亿元左右；4次调整一般工商业电价，一般工商业电价水平由全国第1位降到第10位，年减轻企业用电负担27.4亿元左右；推动发电企业与用户直接交易，年减轻企业用电负担20亿元左右。





