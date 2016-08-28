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要闻
2016.8.28 星期日
开展新一轮清理规范
我省涉企收费项目计划再降三成
湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）26日，湖北物价工作电视电话会议透露，我省在落实去年一次性取消和暂停49项涉企行政收费政策、减轻企业负担46.2亿元的基础上，今年对各类涉企收费开展新一轮清理规范，力争将收费项目整体再减少降低30%左右，具体方案正报省政府审批，预计实施后可减轻企业和社会负担10.3亿元。
目前，省物价局正在全面清理规范强制性垄断性中介服务收费，依附行政、招标、信贷融资等领域的强制性、垄断性中介机构和网络型自然垄断行业企业的不合法、不合理收费项目和标准，年底前完成清查。行政机关、事业单位、金融机构、社会团体、行业协会商会等存在的涉企收费问题，也在重点查处中。
据省物价局介绍，我省在降低企业用电和物流成本上做了大量工作。抓住有利时机3次调整大工业电价，大工业电价水平由全国第8位降到第15位，年减轻企业用电负担13.7亿元左右；4次调整一般工商业电价，一般工商业电价水平由全国第1位降到第10位，年减轻企业用电负担27.4亿元左右；推动发电企业与用户直接交易，年减轻企业用电负担20亿元左右。