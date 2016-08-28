中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
湖北日报电子版
----  
 
1 要闻 2016.8.28 星期日
开展新一轮清理规范
我省涉企收费项目计划再降三成
    湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳）26日，湖北物价工作电视电话会议透露，我省在落实去年一次性取消和暂停49项涉企行政收费政策、减轻企业负担46.2亿元的基础上，今年对各类涉企收费开展新一轮清理规范，力争将收费项目整体再减少降低30%左右，具体方案正报省政府审批，预计实施后可减轻企业和社会负担10.3亿元。
    目前，省物价局正在全面清理规范强制性垄断性中介服务收费，依附行政、招标、信贷融资等领域的强制性、垄断性中介机构和网络型自然垄断行业企业的不合法、不合理收费项目和标准，年底前完成清查。行政机关、事业单位、金融机构、社会团体、行业协会商会等存在的涉企收费问题，也在重点查处中。
    据省物价局介绍，我省在降低企业用电和物流成本上做了大量工作。抓住有利时机3次调整大工业电价，大工业电价水平由全国第8位降到第15位，年减轻企业用电负担13.7亿元左右；4次调整一般工商业电价，一般工商业电价水平由全国第1位降到第10位，年减轻企业用电负担27.4亿元左右；推动发电企业与用户直接交易，年减轻企业用电负担20亿元左右。


   
　