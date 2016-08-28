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·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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转型升级需“双手”合力
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要闻
2016.8.28 星期日
鄂州北站建成运营
衔接三江港承担大宗货运
湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员戴曾婕、刘剑辉）24日，随着武九线鄂州北站至鄂州站区间自动闭塞设备施工结束，有着11年历史、配套鄂州最大货运站鄂州西站服务的樊口火车站正式关闭，取而代之的是鄂州北站。
历时6年、投资7亿元建成的鄂州北站，位于武九线上樊口站以北，衔接武汉新港长江南岸的核心港区三江港。车站距鄂州城区约15公里，采用横列式布置，按双进路设计、整列装卸线1条、尽头货物线3条、车站到发线7条、牵出线1条。鄂州北站将替代原樊口站武九线通过车流、三江港区专用线与鄂钢间的通过车流以及本站货场的到发作业，承担起港区专用线与鄂钢之间经三江港“上下水”的金属矿石、煤炭及钢材等大宗货物的运输业务。
鄂州北站正式运营后，可实现与三江港的无缝对接，铁路专用线直通三江港，更好地服务周边企业。