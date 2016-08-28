中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
鄂州北站建成运营
衔接三江港承担大宗货运
    湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员戴曾婕、刘剑辉）24日，随着武九线鄂州北站至鄂州站区间自动闭塞设备施工结束，有着11年历史、配套鄂州最大货运站鄂州西站服务的樊口火车站正式关闭，取而代之的是鄂州北站。
    历时6年、投资7亿元建成的鄂州北站，位于武九线上樊口站以北，衔接武汉新港长江南岸的核心港区三江港。车站距鄂州城区约15公里，采用横列式布置，按双进路设计、整列装卸线1条、尽头货物线3条、车站到发线7条、牵出线1条。鄂州北站将替代原樊口站武九线通过车流、三江港区专用线与鄂钢间的通过车流以及本站货场的到发作业，承担起港区专用线与鄂钢之间经三江港“上下水”的金属矿石、煤炭及钢材等大宗货物的运输业务。
    鄂州北站正式运营后，可实现与三江港的无缝对接，铁路专用线直通三江港，更好地服务周边企业。


   
　