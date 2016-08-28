查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 鄂州北站建成运营 衔接三江港承担大宗货运 湖北日报讯 （记者杨念明、通讯员戴曾婕、刘剑辉）24日，随着武九线鄂州北站至鄂州站区间自动闭塞设备施工结束，有着11年历史、配套鄂州最大货运站鄂州西站服务的樊口火车站正式关闭，取而代之的是鄂州北站。

历时6年、投资7亿元建成的鄂州北站，位于武九线上樊口站以北，衔接武汉新港长江南岸的核心港区三江港。车站距鄂州城区约15公里，采用横列式布置，按双进路设计、整列装卸线1条、尽头货物线3条、车站到发线7条、牵出线1条。鄂州北站将替代原樊口站武九线通过车流、三江港区专用线与鄂钢间的通过车流以及本站货场的到发作业，承担起港区专用线与鄂钢之间经三江港“上下水”的金属矿石、煤炭及钢材等大宗货物的运输业务。

鄂州北站正式运营后，可实现与三江港的无缝对接，铁路专用线直通三江港，更好地服务周边企业。





