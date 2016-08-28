查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 重组并购14家 总投资70亿元 枝江牵手优强企业盘活存量资产 湖北日报讯 （记者张茜、通讯员黄丹梅、姚红）昨日，枝江市仙女工业园内，湖北瑞克塑料有限公司新投产的生产线正为欧莱雅、利洁时、蓝月亮等知名企业生产高档包装产品。该公司负责人介绍，瑞克塑料通过与全球塑料包装20强企业美国贝里集团合作，投资5000万美元新上世界最先进的洗涤、化妆品外包装生产线，达产后将实现年产值10亿元，比原来增长60多倍。

这是枝江中小企业通过重组并购谋求转型升级的案例之一。

中小企业遇到资金、技术、市场瓶颈时，如何突破？今年来，枝江市大力引进行业优强企业，参股控股该市成长型中小企业，提升企业发展实力和抗御市场风险能力，推进工业经济转型升级。目前，像瑞克塑料公司这样，引进优强企业开展战略合作、进行资产重组的企业已达到14家，总投资70亿元，占该市规模以上工业企业总数的5.8%。

际华三五零六控股仙女服饰，打造中部地区最大军品服装品牌，销售收入同比增长30%；宜昌物资集团收购炬垲纸业65%股权，组建鑫物再生纸业公司，投资5亿元新上20万吨高强度瓦楞原纸生产线，达产后可实现产值7亿元、税收过千万元；山东威达集团控股锐辉科技，投资4亿元新上高速硬质合金带锯条项目，成为亚洲第一家、世界第四家具有这种产品生产能力的企业。

同时，该市把处置破产、停产企业与招商引资结合起来，着力盘活停产破产企业资产。引进润丰年农业开发公司出资3200万元收购宜昌鸿新食品公司，成立中蔬食品公司，生产“聚然品”和“达福琪”两个品牌40多个品种的酱泡菜，将传统小菜做成了大品牌。

数据显示，1至7月，枝江市规模以上工业总产值508.7亿元，累计增长15.6%，规模以上工业增加值增长12.9%。





