中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
重组并购14家 总投资70亿元
枝江牵手优强企业盘活存量资产
    湖北日报讯 （记者张茜、通讯员黄丹梅、姚红）昨日，枝江市仙女工业园内，湖北瑞克塑料有限公司新投产的生产线正为欧莱雅、利洁时、蓝月亮等知名企业生产高档包装产品。该公司负责人介绍，瑞克塑料通过与全球塑料包装20强企业美国贝里集团合作，投资5000万美元新上世界最先进的洗涤、化妆品外包装生产线，达产后将实现年产值10亿元，比原来增长60多倍。
    这是枝江中小企业通过重组并购谋求转型升级的案例之一。
    中小企业遇到资金、技术、市场瓶颈时，如何突破？今年来，枝江市大力引进行业优强企业，参股控股该市成长型中小企业，提升企业发展实力和抗御市场风险能力，推进工业经济转型升级。目前，像瑞克塑料公司这样，引进优强企业开展战略合作、进行资产重组的企业已达到14家，总投资70亿元，占该市规模以上工业企业总数的5.8%。
    际华三五零六控股仙女服饰，打造中部地区最大军品服装品牌，销售收入同比增长30%；宜昌物资集团收购炬垲纸业65%股权，组建鑫物再生纸业公司，投资5亿元新上20万吨高强度瓦楞原纸生产线，达产后可实现产值7亿元、税收过千万元；山东威达集团控股锐辉科技，投资4亿元新上高速硬质合金带锯条项目，成为亚洲第一家、世界第四家具有这种产品生产能力的企业。
    同时，该市把处置破产、停产企业与招商引资结合起来，着力盘活停产破产企业资产。引进润丰年农业开发公司出资3200万元收购宜昌鸿新食品公司，成立中蔬食品公司，生产“聚然品”和“达福琪”两个品牌40多个品种的酱泡菜，将传统小菜做成了大品牌。
    数据显示，1至7月，枝江市规模以上工业总产值508.7亿元，累计增长15.6%，规模以上工业增加值增长12.9%。


   
　