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“有了这8万元，我就能买辆小货车跑运输，不用外出打工了。”25日，宜城市板桥店镇罗屋村村民姜涛与农商行的信贷员交谈后兴奋不已，他用宅基地作为抵押贷款8万元已通过审核，资金过几天就可到账。

当天，宜城市不动产登记中心、乡镇国土资源所、宜城农商行等单位的工作人员，在罗屋村现场办公，为农户办理117本不动产权证书。有15户村民申请抵押贷款，经现场核查，7户符合条件，涉及额度51万元。“过去，农民没有抵押物，真正想干事、想致富的农民贷不了款。宅基地制度改革后，农房抵押可获农房评估价值一半的贷款。”市国土资源局局长何海燕说。

这一天，宜城还在流水镇刘台村、黄冲村设立不动产权证书、宅基地农房抵押贷款集中办理点，分别办理不动产权证书104本、129本。刘台村有19户农民申请农房抵押贷，黄冲村有200多户。“没想到贷款需求这么旺！”现场办公的邮储银行工作人员兴奋地说。

黄冲村想贷款的农户为啥这多？原来，此前在第一轮，就有农户尝到了甜头。

5月27日，黄冲村有5户农民办理农房抵押贷款，共计46万元。“有了这个红本本，我贷到8万元，加上打工攒的9万元，17万元买了一台挖掘机。”27岁的村民肖龙说，过去在深圳打工，照顾不了孩子，前年夫妻俩返乡。买了挖掘机后，活儿不少，估计一年就能收回成本。

肖龙所说的红本本，是他家宅基地的《不动产权证书》。去年3月，宜城被列为全国农村宅基地制度改革试点县市。截至目前，全市已办理《不动产权证书》1448本，已贷款6户61万元，正在办理贷款的有40多户。

黄冲村村民赵保川，不久前刚抵押自家农房与宅基地，贷款10万元发展生态种藕。他说，以前必须三户联保，贷款额度仅3至5万元。

农行宜城支行信贷部负责人吕海军说，首批农房抵押贷款已全部发放，主要用于农民流转土地、挖塘养鱼等。“全市农房总估值逾200亿元，经确权发证就能将过去的‘死资产’变成农民的‘活资产’。”





