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第1版 要闻
·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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转型升级需“双手”合力
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首届湖北省（黄石）园博会暨矿博
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要闻
2016.8.28 星期日
图文：江滩清淤
湖北日报讯 25日，汉口江滩公园的工作人员在亲水平台清淤。随着长江武汉段水位逐渐消退，沿江边留下了大量的淤泥砂土和漂浮物，公园管理方及时组织人力清除，恢复江滩美景。 （视界网 李长林 摄）