中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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 第1版 要闻
·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
图文：江滩清淤
    湖北日报讯 25日，汉口江滩公园的工作人员在亲水平台清淤。随着长江武汉段水位逐渐消退，沿江边留下了大量的淤泥砂土和漂浮物，公园管理方及时组织人力清除，恢复江滩美景。 （视界网 李长林 摄）


   
　