中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
“中国有机谷”电商产业园开园
    湖北日报讯 （记者汪训前、通讯员李平、龚秋毅）25日，谷城县“中国有机谷”电商产业园开园，27家电商企业入驻。
    该产业园吸引淘实惠、苏宁易购、京东到家等一批国内知名电商加盟，瑞致和、永保大叔等本土电商企业以及一大批电商尖端人才聚集发展。
    谷城正申报国家级电子商务进农村综合示范县。预计年底，将建成10个乡镇电商公共服务站，300个村（社区）电商便民服务点。


   
　