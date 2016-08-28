查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 “中国有机谷”电商产业园开园 湖北日报讯 （记者汪训前、通讯员李平、龚秋毅）25日，谷城县“中国有机谷”电商产业园开园，27家电商企业入驻。

该产业园吸引淘实惠、苏宁易购、京东到家等一批国内知名电商加盟，瑞致和、永保大叔等本土电商企业以及一大批电商尖端人才聚集发展。

谷城正申报国家级电子商务进农村综合示范县。预计年底，将建成10个乡镇电商公共服务站，300个村（社区）电商便民服务点。





