中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
大悟挂图作战整改12项环境突出问题
    湖北日报讯  (记者梁晓莹、通讯员田祯福）25日，大悟县启动第二污水处理厂建设。该项目将老城区、开发区、高铁试验区、阳平工业园污水处理项目整体打包，以PPP模式建设，可日处理污水3.2万吨，工程总投资2.49亿元，2017年10月1日前建成投入运营。这是该县落实整改突出环境问题的专项措施之一。
    大悟县认真排查梳理辖区内存在的环境突出问题，列出突出环境问题整改责任清单12个。除县污水处理及配套设施项目外，还包括农村生活垃圾治理、取缔水库投肥养鱼、规模化畜禽养殖场污染治理、燃煤小锅炉治理整改、白云矿区重金属污染防治、石材开采生态修复等。其中，水污染防治专项方案6个，大气污染防治专项方案4个，土壤污染防治专项方案2个。
    县财政拿出专项资金对17个燃煤小锅炉大幅补贴改造；投资660万元改造及新建2处自动监测站。将芳畈水库、姚河水库划定为饮用水源保护区，将宣化水库、彭店水库、象鼻河水库使用功能调整为生活饮用，纳入饮用水源进行保护，对全县所有水库投肥养殖全面取缔。
    该县压实属地责任和一把手责任，实施挂图作战。倒排时间表，周、月巡回督办，对工作不力、措施落实不到位、完不成任务的部门从严问责，对严重违法、屡查屡犯的企业，严肃追究企业负责人责任。


   
　