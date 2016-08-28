查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·中国发展论坛在潜江举行 ·大悟挂图作战整改12项环境突出问题 ·“中国有机谷”电商产业园开园 ·图文：江滩清淤 ·农房变成“活资产” ·枝江牵手优强企业盘活存量资产 ·鄂州北站建成运营 ·我省涉企收费项目计划再降三成 ·转型升级需“双手”合力 ·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 综合新闻 第5版 : 三农观察 第6版 : 体育 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 中国发展论坛在潜江举行 · 大悟挂图作战整改12项环境突出 · “中国有机谷”电商产业园开园 · 图文：江滩清淤 · 农房变成“活资产” · 枝江牵手优强企业盘活存量资产 · 鄂州北站建成运营 · 我省涉企收费项目计划再降三成 · 转型升级需“双手”合力 · 首届湖北省（黄石）园博会暨矿博 1 要闻 2016.8.28 星期日 大悟挂图作战整改12项环境突出问题 湖北日报讯 (记者梁晓莹、通讯员田祯福）25日，大悟县启动第二污水处理厂建设。该项目将老城区、开发区、高铁试验区、阳平工业园污水处理项目整体打包，以PPP模式建设，可日处理污水3.2万吨，工程总投资2.49亿元，2017年10月1日前建成投入运营。这是该县落实整改突出环境问题的专项措施之一。

大悟县认真排查梳理辖区内存在的环境突出问题，列出突出环境问题整改责任清单12个。除县污水处理及配套设施项目外，还包括农村生活垃圾治理、取缔水库投肥养鱼、规模化畜禽养殖场污染治理、燃煤小锅炉治理整改、白云矿区重金属污染防治、石材开采生态修复等。其中，水污染防治专项方案6个，大气污染防治专项方案4个，土壤污染防治专项方案2个。

县财政拿出专项资金对17个燃煤小锅炉大幅补贴改造；投资660万元改造及新建2处自动监测站。将芳畈水库、姚河水库划定为饮用水源保护区，将宣化水库、彭店水库、象鼻河水库使用功能调整为生活饮用，纳入饮用水源进行保护，对全县所有水库投肥养殖全面取缔。

该县压实属地责任和一把手责任，实施挂图作战。倒排时间表，周、月巡回督办，对工作不力、措施落实不到位、完不成任务的部门从严问责，对严重违法、屡查屡犯的企业，严肃追究企业负责人责任。





