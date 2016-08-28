中国发展论坛在潜江举行大悟挂图作战整改12项环境突出问题“中国有机谷”电商产业园开园图文：江滩清淤农房变成“活资产”枝江牵手优强企业盘活存量资产鄂州北站建成运营我省涉企收费项目计划再降三成转型升级需“双手”合力首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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·中国发展论坛在潜江举行
·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
·转型升级需“双手”合力
·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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1 要闻 2016.8.28 星期日
中国发展论坛在潜江举行
万钢作主旨发言
    湖北日报讯  （记者张辉、海冰、彭磊）27日，由致公党中央主办的“中国发展论坛·中小城市与创新驱动发展”在潜江市举行。全国政协副主席、致公党中央主席、科技部部长万钢出席论坛并作主旨发言。全国政协常委、副秘书长，致公党中央常务副主席蒋作君主持论坛开幕式。
    此前，省委书记李鸿忠、省政协主席张昌尔在汉向万钢一行汇报了我省改革发展有关情况。
    万钢在作主旨发言时指出，2016年中国发展论坛，旨在落实中央城市工作会议精神，在新常态下深入研究中小城市发展，更好地发挥中小城市发展潜力，促进我国经济协调发展。他指出，走中国特色中小城市发展道路，前提是尊重城市发展规律，不为一时发展所动，着眼长远利益，有愚公移山的战略定力；根本是保障和改善民生，在创造优良的城市生态生活体系上做文章，尤其要积极探索构建城市应对老龄化体系；动力是依靠创新驱动，结合资源禀赋和区位优势，找准自身的创新路径和产业模式，明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同；关键是保持自身特色，传承城市本身的历史情怀，保持自身的地域文化特色，保护城市自身的文化空间和历史文脉，留得住乡愁、经得起回忆。自2007年致公党中央首次举办“中国发展论坛”以来，这一论坛已经成为致公党积极履行参政党职能、发挥自身优势的一个重要平台和品牌。希望潜江通过与致公党中央共同举办这次论坛，充分发挥优势，大力实施创新驱动战略，深化改革，深度开放融合，把潜江建设成为中小城市发展建设的典范。
    26日，万钢视察了武汉东湖高新区国家自主创新示范区建设，考察了烽火创新谷、长江存储科技有限公司、卷皮网武汉总部，召开座谈会听取了高新区管委会和有关企业的情况汇报和意见建议。他说，武汉东湖国家自主创新示范区要继续做改革“排头兵”、先行先试“试验田”和创新发展“先行者”，继续坚持以高标准建设自主创新示范区，在共享社会资源、建立专业化众创空间、加快改革等方面做出更好的示范。
    致公党中央副主席兼秘书长曹鸿鸣，中国科协党组成员宋军出席论坛。
    省委常委、统战部部长梁惠玲参加汇报。副省长郭生练出席论坛并致辞。省政协副主席张柏青、郭跃进，秘书长翟天山，分别参加上述部分活动。 相关报道>>>02版


 
　