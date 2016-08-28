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·大悟挂图作战整改12项环境突出问题
·“中国有机谷”电商产业园开园
·图文：江滩清淤
·农房变成“活资产”
·枝江牵手优强企业盘活存量资产
·鄂州北站建成运营
·我省涉企收费项目计划再降三成
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·首届湖北省（黄石）园博会暨矿博会
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中国发展论坛在潜江举行
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大悟挂图作战整改12项环境突出
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我省涉企收费项目计划再降三成
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转型升级需“双手”合力
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首届湖北省（黄石）园博会暨矿博
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要闻
2016.8.28 星期日
中国发展论坛在潜江举行
万钢作主旨发言
湖北日报讯 （记者张辉、海冰、彭磊）27日，由致公党中央主办的“中国发展论坛·中小城市与创新驱动发展”在潜江市举行。全国政协副主席、致公党中央主席、科技部部长万钢出席论坛并作主旨发言。全国政协常委、副秘书长，致公党中央常务副主席蒋作君主持论坛开幕式。
此前，省委书记李鸿忠、省政协主席张昌尔在汉向万钢一行汇报了我省改革发展有关情况。
万钢在作主旨发言时指出，2016年中国发展论坛，旨在落实中央城市工作会议精神，在新常态下深入研究中小城市发展，更好地发挥中小城市发展潜力，促进我国经济协调发展。他指出，走中国特色中小城市发展道路，前提是尊重城市发展规律，不为一时发展所动，着眼长远利益，有愚公移山的战略定力；根本是保障和改善民生，在创造优良的城市生态生活体系上做文章，尤其要积极探索构建城市应对老龄化体系；动力是依靠创新驱动，结合资源禀赋和区位优势，找准自身的创新路径和产业模式，明确主导产业和特色产业，强化大中小城市和小城镇产业协作协同；关键是保持自身特色，传承城市本身的历史情怀，保持自身的地域文化特色，保护城市自身的文化空间和历史文脉，留得住乡愁、经得起回忆。自2007年致公党中央首次举办“中国发展论坛”以来，这一论坛已经成为致公党积极履行参政党职能、发挥自身优势的一个重要平台和品牌。希望潜江通过与致公党中央共同举办这次论坛，充分发挥优势，大力实施创新驱动战略，深化改革，深度开放融合，把潜江建设成为中小城市发展建设的典范。
26日，万钢视察了武汉东湖高新区国家自主创新示范区建设，考察了烽火创新谷、长江存储科技有限公司、卷皮网武汉总部，召开座谈会听取了高新区管委会和有关企业的情况汇报和意见建议。他说，武汉东湖国家自主创新示范区要继续做改革“排头兵”、先行先试“试验田”和创新发展“先行者”，继续坚持以高标准建设自主创新示范区，在共享社会资源、建立专业化众创空间、加快改革等方面做出更好的示范。
致公党中央副主席兼秘书长曹鸿鸣，中国科协党组成员宋军出席论坛。
省委常委、统战部部长梁惠玲参加汇报。副省长郭生练出席论坛并致辞。省政协副主席张柏青、郭跃进，秘书长翟天山，分别参加上述部分活动。 相关报道>>>02版