查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 “锔锅来嗨——锔盆钵” 锔匠绝活 湖北日报讯 陈树庆



锔匠来自乡村，又走进乡村，乡村也常常因他们的到来而热闹生动起来。

乡下人居家过日子，所用之盆、碗、缸以泥、瓷制品较多，在使用时极易打碎，过日子又奉行勤俭持家，“新三年旧三年，缝缝补补又三年”。因此，打破器物只要不十分破碎，总是舍不得丢掉，而是将打破器物好好地收起，锔一锔再用。

乡村锔匠挑着一副担子，里面放着小榔头、铁钳子等所用器物。进村口，就高声调、拉长音地吆喝“锔锅来嗨——锔盆钵”，几条街都能听清。那时候锔匠的吆喝声总和摇货郎鼓卖针线的货郎一样能引起村妇的注意。当村妇将打破之物拿到锔匠面前时，锔匠即根据器物的破损程度决定用大号或小号“锔子”。“锔子”为铁制物，成扁平型，两头有钩可锔住，为锔匠自己所制。锔匠以每个锔子多少钱及总共用多少锔子计算钱数，村妇便与锔匠讨价还价。当然这些村妇并不是“抠门”人，而是当年农村经济不发达，手头紧，村妇只能勤俭持家。经常把锔匠嚷嚷得很难为情，嚷到最后，锔匠只好妥协，笑着向村妇说：“那好，您们回家给俺端碗水来喝吧？”这时村妇从家里不但端出水来，有时连热乎乎的饭也端出来了。

锔匠坐在小板凳上，膝盖上蒙上蓝布，将坏的器物仔细地瞧一遍。然后拿出刷子，小心地将裂缝刷干净，不留一点脏污。那时没有电动手钻，他们用的是一个木制钻杆，前端是钻头，后端是磨得圆润光滑的钻柄，中间一根扁平的弓形竹板，竹板两头拴一根皮绳，皮绳缠在钻杆上。锔匠用一只手握住钻柄，另一只手来回拉动竹板，带动钻杆飞快地来回旋转，坚硬的瓷碗在钻头下碎末横飞，不一会，米粒大的小孔便给钻了出来。然后，拂去粉末按下锔钉测量另一个钉眼的位置，待到钉眼钻好，锔匠拿出特制的扁平形锔子放在裂纹左右两侧钻的钉眼里，用锤子将锔子敲打进钉眼，劲大了瓷器要碎，小了做的不到位。一个锔子锔好，再钻另一个锔眼儿。

锔匠是门手艺活，要在极其易碎裂的器物表面沿着裂缝两旁錾钻出若干小洞，铆下锔钉，看者都要捏把汗。锔匠做活的时候，干瘪的嘴巴紧紧地抿着要用的锔钉，一双粗糙的大手拉着被皮绳绕住的钻，“嗞嗞”地来回移动快慢有度，瓷器上的粉末就跟蚂蚁洞口的土堆一样渐渐增高。残破的器皿在锔匠的手中很快就会严丝合缝、滴水不漏。

锔匠靠手艺谋生，因此特别注重“作品”的质量。手艺好的锔匠，不光受到村妇的欢迎，村里的人还会把他当作客人一样尊重、款待。现在，锔匠这一老行当悄然退出人们的视线。每当想起走村串巷的锔匠，总从中感悟到别样的修旧利废、物尽其用的生活气息。





