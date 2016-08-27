深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
    湖北日报讯 湖北设备工程招标有限公司受湖北省能源局委托，对宜城红花堰风电场特许经营权项目进行国内公开招标。本项目总装机规模30MW，有意参加投标的合格投标人请与湖北设备工程招标有限公司叶蕾联系。
    联系电话：027-87273562、18627865730
    招标公告详见：
    中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）
湖北设备工程招标有限公司
    2016年8月27日


   
　