查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 老河口市地税局 加强残保金征收工作 湖北日报讯 今年以来，在老政策不能用、新政策不会用的情况下，老河口市地税局不等不靠，积极配合残联部门，因地制宜，采取有效措施，使保障金征收初见成效。7月份以来，征收入库近50万元，占上年度收入总额的55%，为完成全年任务打下坚实的基础。

一是广宣传浓氛围。专题学习最新政策后，印制政策宣传文件、资料600余份，及时宣传发放，加大残保金政策法规的宣传力度。二是聚合力强攻坚。建立地税、残联、财政等部门联席会议制度，相互传递残保金代征相关信息，及时研究解决工作中遇到的问题。联合组织对80余家企业事业单位进行约谈、宣传政策。三是优服务提质效。推行征缴“一站式”服务，建立逾期“提醒制”，及时提醒相关单位按时缴纳残保金。在办税服务厅开通残保金缴费“绿色通道”，一步完善残联、地税部门共同核定、同台服务机制，提高征缴效率。 （陈伟 张雪冰）





