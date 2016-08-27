深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
老河口市地税局
加强残保金征收工作
    湖北日报讯 今年以来，在老政策不能用、新政策不会用的情况下，老河口市地税局不等不靠，积极配合残联部门，因地制宜，采取有效措施，使保障金征收初见成效。7月份以来，征收入库近50万元，占上年度收入总额的55%，为完成全年任务打下坚实的基础。
    一是广宣传浓氛围。专题学习最新政策后，印制政策宣传文件、资料600余份，及时宣传发放，加大残保金政策法规的宣传力度。二是聚合力强攻坚。建立地税、残联、财政等部门联席会议制度，相互传递残保金代征相关信息，及时研究解决工作中遇到的问题。联合组织对80余家企业事业单位进行约谈、宣传政策。三是优服务提质效。推行征缴“一站式”服务，建立逾期“提醒制”，及时提醒相关单位按时缴纳残保金。在办税服务厅开通残保金缴费“绿色通道”，一步完善残联、地税部门共同核定、同台服务机制，提高征缴效率。 （陈伟 张雪冰）


   
　