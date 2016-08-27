查看本版大图
上一版
版面概览
第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 时事
第5版 : 时事
第6版 : 综合新闻
第7版 : 体育
第8版 : 乡里乡亲
·
深山老林长寿村
·
农人护秋
·
携手国税创新局
·
风控管税见成效
·
从“零”开始打造阳光地税
·
丰富载体促党建
·
政风热线虚心纳谏
·
遗失声明
·
图文：上刀山下火海
·
遗失声明
·
积极清收社保欠费
·
加强残保金征收工作
·
宜城红花堰风电场特许经营权项目
·
锔匠绝活
8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
老河口市地税局
加强残保金征收工作
湖北日报讯 今年以来，在老政策不能用、新政策不会用的情况下，老河口市地税局不等不靠，积极配合残联部门，因地制宜，采取有效措施，使保障金征收初见成效。7月份以来，征收入库近50万元，占上年度收入总额的55%，为完成全年任务打下坚实的基础。
一是广宣传浓氛围。专题学习最新政策后，印制政策宣传文件、资料600余份，及时宣传发放，加大残保金政策法规的宣传力度。二是聚合力强攻坚。建立地税、残联、财政等部门联席会议制度，相互传递残保金代征相关信息，及时研究解决工作中遇到的问题。联合组织对80余家企业事业单位进行约谈、宣传政策。三是优服务提质效。推行征缴“一站式”服务，建立逾期“提醒制”，及时提醒相关单位按时缴纳残保金。在办税服务厅开通残保金缴费“绿色通道”，一步完善残联、地税部门共同核定、同台服务机制，提高征缴效率。 （陈伟 张雪冰）