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第8版 乡里乡亲
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8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
新洲区地税局
积极清收社保欠费
湖北日报讯 8月份以来，新洲区地税局联合区人社部门，从地税机关科室、基层税务所、人社养老办及基金中心抽调专人，成立社保欠费清收专班，深入企业进行专项清理。
专班人员现场宣讲政策，查阅劳动合同、工资表等相关资料；核实参保人数、参保期限、欠费年限、欠费总额，逐人逐月进行核对，当场签字盖章，锁定欠费金额；下达限期缴纳通知书或行政处理决定书，责令企业限期缴纳欠费。通过主动上门送政策，依法依规下文书，坚持刚柔并举、双管齐下，既让企业及时了解社会保险政策，积极筹集资金补缴欠费,又减少了中间环节，减轻了基层负担，有效预防了执法风险。
截至目前，联合专班共上门清欠22户，消虚欠55万元，补欠费362万元，下达执法文书17户（次），签订分期压欠承诺书3份。
（黄皓）