深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
新洲区地税局
积极清收社保欠费
    湖北日报讯 8月份以来，新洲区地税局联合区人社部门，从地税机关科室、基层税务所、人社养老办及基金中心抽调专人，成立社保欠费清收专班，深入企业进行专项清理。
    专班人员现场宣讲政策，查阅劳动合同、工资表等相关资料；核实参保人数、参保期限、欠费年限、欠费总额，逐人逐月进行核对，当场签字盖章，锁定欠费金额；下达限期缴纳通知书或行政处理决定书，责令企业限期缴纳欠费。通过主动上门送政策，依法依规下文书，坚持刚柔并举、双管齐下，既让企业及时了解社会保险政策，积极筹集资金补缴欠费,又减少了中间环节，减轻了基层负担，有效预防了执法风险。
    截至目前，联合专班共上门清欠22户，消虚欠55万元，补欠费362万元，下达执法文书17户（次），签订分期压欠承诺书3份。
（黄皓）


   
　