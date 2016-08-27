查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 新洲区地税局 积极清收社保欠费 湖北日报讯 8月份以来，新洲区地税局联合区人社部门，从地税机关科室、基层税务所、人社养老办及基金中心抽调专人，成立社保欠费清收专班，深入企业进行专项清理。

专班人员现场宣讲政策，查阅劳动合同、工资表等相关资料；核实参保人数、参保期限、欠费年限、欠费总额，逐人逐月进行核对，当场签字盖章，锁定欠费金额；下达限期缴纳通知书或行政处理决定书，责令企业限期缴纳欠费。通过主动上门送政策，依法依规下文书，坚持刚柔并举、双管齐下，既让企业及时了解社会保险政策，积极筹集资金补缴欠费,又减少了中间环节，减轻了基层负担，有效预防了执法风险。

截至目前，联合专班共上门清欠22户，消虚欠55万元，补欠费362万元，下达执法文书17户（次），签订分期压欠承诺书3份。

（黄皓）





