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第8版 乡里乡亲
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锔匠绝活
8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
遗失声明
湖北日报讯 湖北银行股份有限公司恩施分行不慎遗失保险兼业代理业务许可证，机构编码为：
42280105813386900
特声明作废
湖北银行股份有限公司
恩施分行
2016年8月27日