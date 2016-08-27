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第8版 乡里乡亲
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8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
随州市地税局
政风热线虚心纳谏
湖北日报讯 近日，随州市地税局局长张雪松带领相关单位负责人走进随州广播电视台“党风政风热线”节目直播间，围绕便民办税服务、“营改增”“国地税合作”、二手房交易税收优惠政策、“金税三期”系统上线等当前地税热点、重点和难点问题与广大群众在线沟通，为群众答疑释惑，主动接受社会监督，虚心倾听群众意见。
该局高度重视“党风政风热线”栏目，将其作为服务群众、宣传税法、诚恳纳谏的重要渠道，成立工作专班，制定上线方案，直播前仔细梳理群众最为关心关注的热点难点问题，着力架设地税部门与广大群众之间的“连心桥”。针对群众反映的问题和提出的建议，落实责任清单，组织相关科室逐一调查核实，明确责任人，努力在最短时间内给当事人做出满意答复，达到倾听纳税人呼声、满足纳税人需求、解决纳税人难题的目的。
（黄练 李贵）