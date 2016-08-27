深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
随州市地税局
政风热线虚心纳谏
    湖北日报讯 近日，随州市地税局局长张雪松带领相关单位负责人走进随州广播电视台“党风政风热线”节目直播间，围绕便民办税服务、“营改增”“国地税合作”、二手房交易税收优惠政策、“金税三期”系统上线等当前地税热点、重点和难点问题与广大群众在线沟通，为群众答疑释惑，主动接受社会监督，虚心倾听群众意见。
    该局高度重视“党风政风热线”栏目，将其作为服务群众、宣传税法、诚恳纳谏的重要渠道，成立工作专班，制定上线方案，直播前仔细梳理群众最为关心关注的热点难点问题，着力架设地税部门与广大群众之间的“连心桥”。针对群众反映的问题和提出的建议，落实责任清单，组织相关科室逐一调查核实，明确责任人，努力在最短时间内给当事人做出满意答复，达到倾听纳税人呼声、满足纳税人需求、解决纳税人难题的目的。
（黄练 李贵）


   
　