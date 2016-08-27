查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 随州市地税局 政风热线虚心纳谏 湖北日报讯 近日，随州市地税局局长张雪松带领相关单位负责人走进随州广播电视台“党风政风热线”节目直播间，围绕便民办税服务、“营改增”“国地税合作”、二手房交易税收优惠政策、“金税三期”系统上线等当前地税热点、重点和难点问题与广大群众在线沟通，为群众答疑释惑，主动接受社会监督，虚心倾听群众意见。

该局高度重视“党风政风热线”栏目，将其作为服务群众、宣传税法、诚恳纳谏的重要渠道，成立工作专班，制定上线方案，直播前仔细梳理群众最为关心关注的热点难点问题，着力架设地税部门与广大群众之间的“连心桥”。针对群众反映的问题和提出的建议，落实责任清单，组织相关科室逐一调查核实，明确责任人，努力在最短时间内给当事人做出满意答复，达到倾听纳税人呼声、满足纳税人需求、解决纳税人难题的目的。

（黄练 李贵）





