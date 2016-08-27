查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 竹山县地税局 丰富载体促党建 湖北日报讯 今年来，竹山县地税局牢固“抓党建就是抓发展”理念，结合“双十星”创建地域特色，将党建工作做实、做细、做深、做活。

“互联网+”搭平台。开通内网“党建”专栏，建立微信群；以“微党课”为纽带，多角度解读传递党的精神，架起党员与领导干部分享交流的桥梁。

实践活动强党性。把每月第一周星期四定为支部主题党日，到扶贫村举办“道德讲堂”，到企业宣传税收政策，给扶贫村和纳税人送政策、解难题。“信仰工程”铸党魂。举办“学思践悟”系列讲座；开展“可亲可敬地税人”等系列活动；组织党员缅怀先烈；接受道廉文化教育。坚定信仰与拒腐防变思想。“十星党建”显特色。开展“十星级党员”和“十星级党组织”的“双十星”工作。让评定“十星级党组织”和“十星级党员”的模式成为党建工作的有力抓手。 （张桥 李华山）





