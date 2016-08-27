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第8版 乡里乡亲
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锔匠绝活
8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
竹山县地税局
丰富载体促党建
湖北日报讯 今年来，竹山县地税局牢固“抓党建就是抓发展”理念，结合“双十星”创建地域特色，将党建工作做实、做细、做深、做活。
“互联网+”搭平台。开通内网“党建”专栏，建立微信群；以“微党课”为纽带，多角度解读传递党的精神，架起党员与领导干部分享交流的桥梁。
实践活动强党性。把每月第一周星期四定为支部主题党日，到扶贫村举办“道德讲堂”，到企业宣传税收政策，给扶贫村和纳税人送政策、解难题。“信仰工程”铸党魂。举办“学思践悟”系列讲座；开展“可亲可敬地税人”等系列活动；组织党员缅怀先烈；接受道廉文化教育。坚定信仰与拒腐防变思想。“十星党建”显特色。开展“十星级党员”和“十星级党组织”的“双十星”工作。让评定“十星级党组织”和“十星级党员”的模式成为党建工作的有力抓手。 （张桥 李华山）