深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
竹山县地税局
丰富载体促党建
    湖北日报讯 今年来，竹山县地税局牢固“抓党建就是抓发展”理念，结合“双十星”创建地域特色，将党建工作做实、做细、做深、做活。
    “互联网+”搭平台。开通内网“党建”专栏，建立微信群；以“微党课”为纽带，多角度解读传递党的精神，架起党员与领导干部分享交流的桥梁。
    实践活动强党性。把每月第一周星期四定为支部主题党日，到扶贫村举办“道德讲堂”，到企业宣传税收政策，给扶贫村和纳税人送政策、解难题。“信仰工程”铸党魂。举办“学思践悟”系列讲座；开展“可亲可敬地税人”等系列活动；组织党员缅怀先烈；接受道廉文化教育。坚定信仰与拒腐防变思想。“十星党建”显特色。开展“十星级党员”和“十星级党组织”的“双十星”工作。让评定“十星级党组织”和“十星级党员”的模式成为党建工作的有力抓手。 （张桥 李华山）


   
　