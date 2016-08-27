深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
千年民间技艺——
图文：上刀山下火海
    湖北日报讯 图为：刀刃朝上的刀梯，艺人“迎刃而上”。
    图为：耍刀技绝活。
    图为：舔火苗。
    图为：上刀山绝活。
    图为：傩戏艺人助兴。

    盛夏时节，在宜昌市夷陵区三峡人家风景区的巴王寨民俗广场，轮番展演的“上刀山下火海”绝技令游客惊叹不已。刀刃朝上的刀梯，傩戏艺人“迎刃而上”，金鸡独立、宝龙绞柱、倒挂金钩等高难度动作游刃有余。刀梯下，“耍刀技”也令人目不暇接，四把飞刀在手中轮流翻滚而不落地。艺人点燃一支火棍，或插入嘴里、或舔着火苗，而无烫伤之虞。传承文化，发扬文化。傩戏艺人说，不能让这上千年的技艺，在他们手中消失。
（视界网 张国荣 摄）


   
　