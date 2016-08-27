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锔匠绝活
8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
千年民间技艺——
图文：上刀山下火海
湖北日报讯 图为：刀刃朝上的刀梯，艺人“迎刃而上”。
图为：耍刀技绝活。
图为：舔火苗。
图为：上刀山绝活。
图为：傩戏艺人助兴。
盛夏时节，在宜昌市夷陵区三峡人家风景区的巴王寨民俗广场，轮番展演的“上刀山下火海”绝技令游客惊叹不已。刀刃朝上的刀梯，傩戏艺人“迎刃而上”，金鸡独立、宝龙绞柱、倒挂金钩等高难度动作游刃有余。刀梯下，“耍刀技”也令人目不暇接，四把飞刀在手中轮流翻滚而不落地。艺人点燃一支火棍，或插入嘴里、或舔着火苗，而无烫伤之虞。传承文化，发扬文化。傩戏艺人说，不能让这上千年的技艺，在他们手中消失。
（视界网 张国荣 摄）