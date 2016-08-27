查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 千年民间技艺—— 图文：上刀山下火海 湖北日报讯 图为：刀刃朝上的刀梯，艺人“迎刃而上”。

图为：耍刀技绝活。

图为：舔火苗。

图为：上刀山绝活。

图为：傩戏艺人助兴。



盛夏时节，在宜昌市夷陵区三峡人家风景区的巴王寨民俗广场，轮番展演的“上刀山下火海”绝技令游客惊叹不已。刀刃朝上的刀梯，傩戏艺人“迎刃而上”，金鸡独立、宝龙绞柱、倒挂金钩等高难度动作游刃有余。刀梯下，“耍刀技”也令人目不暇接，四把飞刀在手中轮流翻滚而不落地。艺人点燃一支火棍，或插入嘴里、或舔着火苗，而无烫伤之虞。传承文化，发扬文化。傩戏艺人说，不能让这上千年的技艺，在他们手中消失。

（视界网 张国荣 摄）





