查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 乡里乡亲 ·深山老林长寿村 ·农人护秋 ·携手国税创新局 ·风控管税见成效 ·从“零”开始打造阳光地税 ·丰富载体促党建 ·政风热线虚心纳谏 ·遗失声明 ·图文：上刀山下火海 ·遗失声明 ·积极清收社保欠费 ·加强残保金征收工作 ·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告 ·锔匠绝活 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 时事 第5版 : 时事 第6版 : 综合新闻 第7版 : 体育 第8版 : 乡里乡亲 · 深山老林长寿村 · 农人护秋 · 携手国税创新局 · 风控管税见成效 · 从“零”开始打造阳光地税 · 丰富载体促党建 · 政风热线虚心纳谏 · 遗失声明 · 图文：上刀山下火海 · 遗失声明 · 积极清收社保欠费 · 加强残保金征收工作 · 宜城红花堰风电场特许经营权项目 · 锔匠绝活 8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六 郧西县地税局 从“零”开始打造阳光地税 湖北日报讯 今年以来，郧西县地税局以从“零”开始的改革勇气，全力做好纳税服务工作，打造阳光地税。

清单之外“零权力”。对税收执法权进行全面梳理，编制“权力清单”，通过不同渠道向社会公开，主动接受社会监督。推行“责任清单”，厘清税费征管、纳税服务、纳税人培训等各项职责的权责对应关系。

政策解读“零疑惑”。召开纳税人培训会、开办纳税人学堂，对契税优惠税率政策、资源税改革政策、金税三期核心系统运用等及时向纳税人进行讲解。对于乡镇偏远纳税人，分片区集中上门讲解，全力解答纳税人疑惑。

便民办税“零障碍”。在办税渠道上，通过电子税务局、办税服务厅、邮政网点代开等多种渠道，实现线上线下一体化运行，城区乡镇“一站式服务”。在办税服务上，实行主动服务、延时服务、预约服务，为纳税人提供免费复印、茶水、WIFI、雨伞等，让前来办税的纳税人等的舒心、办的放心。

（王玺 宋世涛）





