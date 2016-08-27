深山老林长寿村农人护秋携手国税创新局风控管税见成效从“零”开始打造阳光地税丰富载体促党建政风热线虚心纳谏遗失声明图文：上刀山下火海遗失声明积极清收社保欠费加强残保金征收工作宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告锔匠绝活
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 第8版 乡里乡亲
·深山老林长寿村
·农人护秋
·携手国税创新局
·风控管税见成效
·从“零”开始打造阳光地税
·丰富载体促党建
·政风热线虚心纳谏
·遗失声明
·图文：上刀山下火海
·遗失声明
·积极清收社保欠费
·加强残保金征收工作
·宜城红花堰风电场特许经营权项目招标公告
·锔匠绝活
湖北日报电子版
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8 乡里乡亲 2016.8.27 星期六
郧西县地税局
从“零”开始打造阳光地税
    湖北日报讯 今年以来，郧西县地税局以从“零”开始的改革勇气，全力做好纳税服务工作，打造阳光地税。
    清单之外“零权力”。对税收执法权进行全面梳理，编制“权力清单”，通过不同渠道向社会公开，主动接受社会监督。推行“责任清单”，厘清税费征管、纳税服务、纳税人培训等各项职责的权责对应关系。
    政策解读“零疑惑”。召开纳税人培训会、开办纳税人学堂，对契税优惠税率政策、资源税改革政策、金税三期核心系统运用等及时向纳税人进行讲解。对于乡镇偏远纳税人，分片区集中上门讲解，全力解答纳税人疑惑。
    便民办税“零障碍”。在办税渠道上，通过电子税务局、办税服务厅、邮政网点代开等多种渠道，实现线上线下一体化运行，城区乡镇“一站式服务”。在办税服务上，实行主动服务、延时服务、预约服务，为纳税人提供免费复印、茶水、WIFI、雨伞等，让前来办税的纳税人等的舒心、办的放心。
（王玺 宋世涛）


   
　