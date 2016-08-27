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第8版 乡里乡亲
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锔匠绝活
8
乡里乡亲
2016.8.27 星期六
郧西县地税局
从“零”开始打造阳光地税
湖北日报讯 今年以来，郧西县地税局以从“零”开始的改革勇气，全力做好纳税服务工作，打造阳光地税。
清单之外“零权力”。对税收执法权进行全面梳理，编制“权力清单”，通过不同渠道向社会公开，主动接受社会监督。推行“责任清单”，厘清税费征管、纳税服务、纳税人培训等各项职责的权责对应关系。
政策解读“零疑惑”。召开纳税人培训会、开办纳税人学堂，对契税优惠税率政策、资源税改革政策、金税三期核心系统运用等及时向纳税人进行讲解。对于乡镇偏远纳税人，分片区集中上门讲解，全力解答纳税人疑惑。
便民办税“零障碍”。在办税渠道上，通过电子税务局、办税服务厅、邮政网点代开等多种渠道，实现线上线下一体化运行，城区乡镇“一站式服务”。在办税服务上，实行主动服务、延时服务、预约服务，为纳税人提供免费复印、茶水、WIFI、雨伞等，让前来办税的纳税人等的舒心、办的放心。
（王玺 宋世涛）